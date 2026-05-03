Az esküvő előtt órákkal vitték műtőbe a vőlegényt - majdnem romba dőlt a nagy nap

Egy vőlegény esküvő előtti edzése majdnem tönkretette a nagy napját miután a 28 éves Jordan Mendozát csupán néhány órával a ceremónia előtt kellett kórházba vinni. Történt ugyanis, hogy Jordan a vőfélyeivel súlyzózva próbált még az utolsó órákban is tökéletes "formába" kerülni, amikor megsérült a hüvelykujja, amiről egy röntgenvizsgálat után kiderült, azonnal műteni kell azt miután az ujjában lévő csont nyolc helyen is eltört. Ha nem került volna sor az operációra, elveszthette volna az ujját.

Órákkal az esküvője előtt kellett műteni a vőlegényt. Fotó: Máté Krisztián

Amikor azt mondták, hogy műtét kell, azt gondoltam, fel kell hívnom a menyasszonyomat. Attól féltem, le kell mondani az esküvőt. Azonban, ahogy elterjedt a sürgősségin, hogy néhány óra múlva esküdnék, mindenki megsajnált. Beszéltünk az orvossal és azt mondták, altatás helyett ébren műtenek, hogy felgyorsítsák a folyamatot. Elzsibbasztottak majd végrehajtották a beavatkozást

- emlékezett vissza Jordan hozzátéve, az egész kórházi személyzet azon dolgozott, hogy a 28 éves időben odaérjen az oltár elé.

A legjobb az volt, ahogy a menyasszonyom kezelte az egészet. A vőfélyeim mondták is ezt. Erre én közöltem velük, hogy igen: ezért veszem őt feleségül.

Jordan végül időben megérkezett az esküvőre, ahol el is elmesélte a vendégeknek, mi történt aznap. A beszámolók szerint az esemény ezt követően zökkenőmentesen zajlott, így a sok izgalom ellenére a 28 éves végül tökéletes estét töltött a feleségével, beleértve a lakodalmat és a közös táncot a család és barátok előtt:

Ez volt életem legjobb éjszakája

- írja a People.