„Papa, ments meg” – órákig könyörgött segítségért, borzalmas körülmények között halt meg a fiatal informatikus

Megfulladt egy 27 éves férfi, miután egy jelöletlen gödörbe zuhant az autójával hazafele menet. A mentőcsapatok nem tudták megmenteni az életét, nem volt megfelelő felszerelés.
Egy 27 éves indiai informatikus autója egy jelöletlen építkezési gödörbe zuhant, majd végül meghalt. Mindez múlt péntek éjjel történt. Körülbelül éjfélkor Yuvraj Mehta hazafelé tartott Delhi fővárosának egyik külvárosában, sűrű téli ködben, amikor autója egy alacsony kerítésfalnak ütközött, és egy vízzel teli mély gödörbe zuhant. A helyszínt állítólag néhány évvel ezelőtt ásták ki, majd a munkálatok leálltak.
Mehta, aki nem tudott úszni, felmászott autója tetejére, amikor az süllyedni kezdett. Az áldozat felhívta apját, aki a helyszínre sietett és riasztotta a mentőket. Apja a riportereknek elmondta, hogy Mehta közel két órán át ott maradt, telefonjának zseblámpájával jelzett és segítségért kiabált. Mindez hiába, a férfi sajnos meghalt, a holttestét 5 órával a baleset után találták meg.
Halála felvetett néhány nagyobb kérdést is az indiai utak állapotáról és a városi tervezésről. A baleset óta a noida-i rendőrség Mehta családjának panaszát követően két ügyet indított az építkezés ingatlanfejlesztői ellen, ahol a gödör található.
Vasárnap az Uttar Pradesh állam kormánya, amelyhez Noida tartozik, eltávolította a város irányító hatóságának egyik magas rangú tisztviselőjét, és vizsgálatot rendelt el a mentési művelet körülményeiről és a helyszín biztonságáról.
Azóta a rendőrség letartóztatta Abhay Kumart, az építkezés egyik tulajdonosát, az indiai büntető törvénykönyv szerinti gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával. Kumar őrizetben van, és nem nyilatkozott a vádakról. A rendőrség szerint a nyomozás folytatódik, és a következő napokban további letartóztatásokra lehet számítani.
Mehta apja, Rajkumar a médiának adott interjúkban elmondta, hogy a baleset után nem sokkal telefonált neki a fia. A helyszínre sietett, de elmondása szerint a terület sötét volt és köd borította, és a zavaros vízben alig látta a fiát.
Értesítette a rendőrséget és a tűzoltóságot, és elmondta, hogy a mentőcsapatok röviddel később megérkeztek a helyszínre. De állítása szerint fia órákig rekedt ott, mert nem volt megfelelő felszerelésük, hogy kihozzák onnan.
Hozzátette, hogy fia életét meg lehetett volna menteni, ha képzett búvárokat küldtek volna érte, de ez nem történt meg.
Utolsó óráiban folyamatosan azt mondogatta: »Papa, ments meg«
– mondta Rajkumar Mehta az NDTV hírtelevíziónak, amelyről a BBC is beszámolt.
