Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Szívünk összetört" - két kisfiút találtak holtan a patakban, összeomlottak a szülők

jég
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 22:00
megfulladtnagypapa
A nagypapa találta meg halott unokáját, aki alatt beszakadt a jég. Két oklahomai kisfiú is megfulladt egy patakban.

Két oklahomai kisfiú megfulladt egy patakban, miután beszakadt alattuk a vékony jég. A fiúk február 7-én zuhantak a Bird Creek-be szülővárosuk, az oklahomai Avant közelében – áll az Osage megyei seriffhivatal közleményében. Aznap, helyi idő szerint 19:13-kor értesítették a hatóságokat, hogy megtalálták az egyik fiú holttestét a vízben. A rendőrség közlése szerint mindkét fiút már órákkal a hívás előtt eltűntként jelentették.

Két kisfiú megfulladt, miután beszakadt a vékony jég alattuk
Két kisfiú megfulladt / Fotó: Gofoundme

Két kisfiú megfulladt, az egyiket saját nagypapája találta meg

„A gyermeket azonnal kiemelték a vízből és megkezdték az életmentő intézkedéseket. Az erőfeszítések ellenére azonban a helyszínen halottnak nyilvánították őket”

 – áll a közleményben.

A fiúkat Talon Michael Wayne Whineryként és Emmett Bennettként azonosították. A Whinery családja számára létrehozott GoFundMe oldal szerint a fiú nagyapja találta meg a holttestet

„A nagyapja és a nagybátyja találták meg, kihúzták Bird Creek-ből, és azonnal megkezdték az újraélesztést, de a kisfiunk nem reagált, és a helyszínen halottnak nyilvánították”

 – olvasható az adománygyűjtés leírásában. 

„Szívünk összetört, számunka felfoghatatlan a veszteség... Nyugodj békében, szerető kisfiunk, Talon Michael Wayne Whinery...”

A kilencéves Emmett holttestét csak néhány órával később találták meg. „Több tucat mentőalakulat dolgozott több órán át földi csapatok, drónok, speciális mentőcsónak és búvárcsapatok bevonásával. Körülbelül 23:30-kor megtalálták és kiemelték a második áldozatot” – áll a hatóságok közleményében.

„Mély szomorúsággal tölt el minket két fiatal fiú tragikus elvesztése, akik alatt a vékony jég beszakadt és bezuhantak a Bird Creek patakba Skiatook közelében” – írta a Country Corner Tűzoltóság, amely tagjai szintén segítettek a mentésben - írja a People.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu