"Szívünk összetört" - két kisfiút találtak holtan a patakban, összeomlottak a szülők

Két oklahomai kisfiú megfulladt egy patakban, miután beszakadt alattuk a vékony jég. A fiúk február 7-én zuhantak a Bird Creek-be szülővárosuk, az oklahomai Avant közelében – áll az Osage megyei seriffhivatal közleményében. Aznap, helyi idő szerint 19:13-kor értesítették a hatóságokat, hogy megtalálták az egyik fiú holttestét a vízben. A rendőrség közlése szerint mindkét fiút már órákkal a hívás előtt eltűntként jelentették.

Két kisfiú megfulladt / Fotó: Gofoundme

Két kisfiú megfulladt, az egyiket saját nagypapája találta meg

„A gyermeket azonnal kiemelték a vízből és megkezdték az életmentő intézkedéseket. Az erőfeszítések ellenére azonban a helyszínen halottnak nyilvánították őket”

– áll a közleményben.

A fiúkat Talon Michael Wayne Whineryként és Emmett Bennettként azonosították. A Whinery családja számára létrehozott GoFundMe oldal szerint a fiú nagyapja találta meg a holttestet.

„A nagyapja és a nagybátyja találták meg, kihúzták Bird Creek-ből, és azonnal megkezdték az újraélesztést, de a kisfiunk nem reagált, és a helyszínen halottnak nyilvánították”

– olvasható az adománygyűjtés leírásában.

„Szívünk összetört, számunka felfoghatatlan a veszteség... Nyugodj békében, szerető kisfiunk, Talon Michael Wayne Whinery...”

A kilencéves Emmett holttestét csak néhány órával később találták meg. „Több tucat mentőalakulat dolgozott több órán át földi csapatok, drónok, speciális mentőcsónak és búvárcsapatok bevonásával. Körülbelül 23:30-kor megtalálták és kiemelték a második áldozatot” – áll a hatóságok közleményében.

„Mély szomorúsággal tölt el minket két fiatal fiú tragikus elvesztése, akik alatt a vékony jég beszakadt és bezuhantak a Bird Creek patakba Skiatook közelében” – írta a Country Corner Tűzoltóság, amely tagjai szintén segítettek a mentésben - írja a People.