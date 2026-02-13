Kikerülhet a börtönből Mackenzie Michalski feltételezett gyilkosa – lakást kapott Budapesten

Mackenzie Michalski nagyon szerette Magyarországot, többször is járt itt korábban. 2024 novemberében azonban szörnyű dolog történt. Az egyik fővárosi szórakozóhelyen megismerkedett egy ír férfival, akinek felment a lakására. Ott aktus közben a férfi megkötözte, majd megfojtotta. A férfi szerint nem gyilkosság, hanem baleset történt. A bíróságon ma szakértőket hallgatnak meg az üggyel kapcsolatban, valamint a vádlott is megszólal.

Mackenzie Michalski szeretett Magyarországon lenni

Fotó: Facebook

Még a tárgyalás megkezdése előtt az ír férfi, M. L. T. elmondta a Borsnak, hogy a körülményekhez képest jól van. Az ügyvédje, dr. Magyar György elmondta, a férfi továbbra is azt állítja, hogy baleset történt. Hozzátette, hogy a családja a férfi mellett áll.

Az ügyvéd azt is elmondta, hogy a férfinak a családja vett egy lakást Budapesten, és azt fogják kérvényezni, hogy a bíróság helyezze őt bűnügyi felügyelet alá.

A bíróságon ott van Mackenzie Michalski családja is, akik kék szalagot viselnek a nő emléklére.

Bőröndben találták meg Mackenzie Michalski holttestét

A fiatal amerikai nő többször is járt korábban Budapesten, szerette Magyarországot. 2024 novemberében 5-én este több szórakozóhelyen is megfordult, majd egyszer csak eltűnt. Az egyik helyen megismerkedett egy 37 éves ír férfival, M. L. T.-vel. A nő felment a férfi bérelt lakására, ahol intim kapcsolatba kerültek egymással. A férfi azonban eközben meggyilkolta a nőt. A holttestét egy bőröndbe tette, majd kocsival egy Balatonhoz közeli településhez vitte, ahol megszabadult tőle. A rendőrök nem sokkal később elfogták a férfit.

A rendőrség gyorsan elfogta az ír férfit

Fotó: Police.hu

A család is Budapestre jött

A meggyilkolt Mackenzie Michalski családja már korábban, az előkészítő ülésre is Magyarországra utaztak. Végighallgatták, ahogy az ír férfi azt mondja a bíróság előtt, hogy ami az aktus közben történt, minden a nő kérésére volt. Erre Kenzie édesanyja így reagált a Borsnak:

Ez az egész egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami még lealacsonyító is és teljesen valótlan

– mondta korábban Jill, az édesanya.