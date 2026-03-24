Másfél éves gyerek zuhant ki a negyedik emeletről Kecskeméten

A másfél éves kisfiú egy kecskeméti panelház negyedik emeleti lakásának ablakán zuhant ki. A család egyik szomszédja szerint a gyerek kiságya a nyitott ablak alatt volt. Feltehetően onnan mászott fel az ablakba, ahonnan kizuhant.

Kizuhant egy panelházból egy kisfiú Kecskeméten. (Képünk illusztráció)

Fotó: Gé / MW

Túlélte, hogy kizuhant az ablakon

A csodával határos módon a gyereke túlélte a zuhanást, egy műanyag perem mentette meg az életét, ami felfogta az esést. A párkány meg is dobhatta a gyereket, így nem a betonjárdára esett, hanem a fűbe. A fiúhoz egy takarítónő hívott mentőt, ugyanis a környékbeliek szerint az anya egy ideig észre sem vette, hogy mi történt.

Semennyire nem észlelte állítólag, a takarítónő szólt fel neki, hogy a gyereke lent van a fűben

– mondta egy helyi lakos a Tényeknek.

A gyereken elsőre nem látszódtak komolyabb sérülései.

Zúzódásokat, sebeket szerzett, de komolyabb sérülést első vizsgálat alapján nem találtak. Mindenesetre baleseti mechanizmus miatt súlyos sérültként kezelték, teljes teströgzítés, oxigén adás mellett szállították sürgősségi osztályra

– mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A Tények úgy tudja, hogy a kórházban megállapították, hogy a kisfiú tüdeje megzúzódott, megsérült a lépe és eltört a combcsontja is.

A szülőknek a kisfiú lehet az egyetlen gyermeke, két éve éltek a kecskeméti albérletben, a többi lakó szerint többször is agresszívan viselkedtek. A Tények információi szerint a történtek után kiköltöztek a lakásból.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított.