Kelenföldi túszdráma: kiakadtak a lakók, hogy Andrást hazaengedték közéjük

Nem látják szívesen Andrást a Kelenföldön élő szomszédai a szombati (április 25.) TEK akció miatt. Ahogyan arról a Bors beszámolt, a férfi a második emeleti lakásában túszul ejtette a barátnőjét és azzal fenyegette, hogy megöli őt. Emiatt vonult a társasházakhoz a TEK, a rendőrség és több mesterlövész is. A kelenföldi túszdráma támadója szabadlábon védekezhet az eset után, aminek nem örülnek a helyiek.

A lakók idegesek a kelenföldi túszdráma miatt Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Kelenföldi túszdráma: a társasház előtt bandázgat a támadó

Páncélautóval kivonuló TEK, túsztárgyalás – hatalmas felhajtás keretein belül zajlott szombaton a túszdráma. Információink szerint András és a nő, több mint tíz éve éltek együtt, amikor a férfi a nő telefonjában meglátott egy üzenetváltást, amelyből kiderült, hogy a barátnőjének új szerelme van. Emiatt vesztek össze és kezdett el fenyegetőzni. A nő megijedt és riasztotta az édesanyját, aki szólt a rendőröknek.

A TEK emebrei vonultak a házhoz Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

A támadó hosszú időn keresztül tárgyalt a rendőrökkel. Végül elengedte a lányt, akinek nem esett baja. Őt pedig elfogták, megbilincselték és mentőautóba ültették.

A férfit végül nem tartóztatták le, a bíróságról bilincsek nélkül távozhatott, de a hatóság elrendelte a bűnügyi felügyeletét. Hetente kétszer kell jelentkeznie a rendőrségen. Budapest területét pedig csak külön engedéllyel hagyhatja el.

ANdrást elfogták és megbilincselték, ám a bíróság szabadon engedte Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Emellett négy hónapra távoltartási végzést is elrendeltek, vagyis nem mehet a túszul ejtett nő közelébe.

András egy beteg ember, erre kiengedik közénk? Tegnap este is itt volt kint a társasház előtt valami haverjával. Nagyon jó kedve volt. Megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem örülünk neki, szerintem csak idő kérdése, hogy valakit tényleg bántson. Úgy tudjuk, hogy már korábban is neki esett a nőnek, de mivel ő elmenekült vidékre, ezért nem gondolták, hogy probléma lehet abból, ha kiengedik. A többi lakóra sajnos a bíróság nem gondolt

- mondta el egy mérges lakó.