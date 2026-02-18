Tóth Niki a vádemelésről: "A szemébe fogok nézni. Látnia kell, mit okozott nekem!"

Vádat emeltek a Jókai utcai házomlás feltételezett okozói ellen. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta, többek között a kivitelezővel szemben is. Mint arról a Bors is beszámolt, Tóth Niki balettművész éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek, maguk alá temették és kerekesszékbe kényszerítették.

Tóth Niki örül az új fejleményeknek / Fotó: Bors

- Na, végre! - mondta a balerina a Borsnak, amikor arról kérdeztük, mi a véleménye a vádemelésről.

Már ideje volt. Ugyan nekem attól nem lesz jobb, ha bárki börtönbe kerül, de legalább tudom, hogy a balesetem nem marad következmények nélkül

– magyarázta Tóth Niki.

Tóth Niki őszintén elmondta, mit gondol

A kivitelező, a polgári perekben, egyetlen egyszer sem jelent meg a bíróságon. A büntetőper esetében erre már nem lesz lehetősége.

Szeretnék végre a szemébe nézni. Az biztos, hogy erős leszek. Látnia kell, mit okozott nekem

– fakadt ki a lebénult balerina, és kifejtette, neki igazából az a legfontosabb, hogy a neki megítélt kártérítést, illetve a megállapodásban is megállapított sérelemdíjat és életjáradékot megkapja. A karácsony előtt bíróságilag szentesített megegyezés óta, csak a neki járó összeg alig 20 százalékát kapta meg.

Nikin, a balesete óta tíznél is több műtétet végeztek el. Legutóbb két hete feküdt kés alá. Akkor egy gerincoperáció vált szükségessé, mert sokat romlott a kézfejének az állapota.

- Bízom benne, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de egyelőre nem sokat javultak az ujjaim. A finommotorikus mozgások nehézséget okoznak. Nem tudom egyedül betenni a fülbevalómat, de a telefonomat még tudom használni. A kedélyállapotom nem a legjobb – fejezte be Tóth Nikolett.