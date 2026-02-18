Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Niki a vádemelésről: "A szemébe fogok nézni. Látnia kell, mit okozott nekem!"

balerina
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 17:50
lebénultvádemelésépítkezés
Örömmel fogadta a lebénult balerina, hogy vádat emelt az ügyészség a baleset feltételezett okozói ellen. A Jókai utcai házomlás ügyében négy embernek kell a bíróságon felelnie, foglalkozás körében elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetésért. A táncművész végre szeretne a szemükbe nézni.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Vádat emeltek a Jókai utcai házomlás feltételezett okozói ellen. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta, többek között a kivitelezővel szemben is. Mint arról a Bors is beszámolt, Tóth Niki balettművész éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek, maguk alá temették és kerekesszékbe kényszerítették.

Tóth Niki, a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina
Tóth Niki örül az új fejleményeknek / Fotó: Bors

- Na, végre! - mondta a balerina a Borsnak, amikor arról kérdeztük, mi a véleménye a vádemelésről.

Már ideje volt. Ugyan nekem attól nem lesz jobb, ha bárki börtönbe kerül, de legalább tudom, hogy a balesetem nem marad következmények nélkül

 – magyarázta Tóth Niki.

Tóth Niki őszintén elmondta, mit gondol

A kivitelező, a polgári perekben, egyetlen egyszer sem jelent meg a bíróságon. A büntetőper esetében erre már nem lesz lehetősége.

Szeretnék végre a szemébe nézni. Az biztos, hogy erős leszek. Látnia kell, mit okozott nekem

 – fakadt ki a lebénult balerina, és kifejtette, neki igazából az a legfontosabb, hogy a neki megítélt kártérítést, illetve a megállapodásban is megállapított sérelemdíjat és életjáradékot megkapja. A karácsony előtt bíróságilag szentesített megegyezés óta, csak a neki járó összeg alig 20 százalékát kapta meg.

Nikin, a balesete óta tíznél is több műtétet végeztek el. Legutóbb két hete feküdt kés alá. Akkor egy gerincoperáció vált szükségessé, mert sokat romlott a kézfejének az állapota.

- Bízom benne, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de egyelőre nem sokat javultak az ujjaim. A finommotorikus mozgások nehézséget okoznak. Nem tudom egyedül betenni a fülbevalómat, de a telefonomat még tudom használni. A kedélyállapotom nem a legjobb – fejezte be Tóth Nikolett.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu