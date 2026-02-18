Tóth Niki a vádemelésről: "A szemébe fogok nézni. Látnia kell, mit okozott nekem!"

Vádat emeltek a Jókai utcai házomlás feltételezett okozói ellen. Az ügyészség letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozta, többek között a kivitelezővel szemben is. Mint arról a Bors is beszámolt, Tóth Niki balettművész éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből lezuhanó épületelemek, maguk alá temették és kerekesszékbe kényszerítették.
- Na, végre! - mondta a balerina a Borsnak, amikor arról kérdeztük, mi a véleménye a vádemelésről.
Már ideje volt. Ugyan nekem attól nem lesz jobb, ha bárki börtönbe kerül, de legalább tudom, hogy a balesetem nem marad következmények nélkül
– magyarázta Tóth Niki.
A kivitelező, a polgári perekben, egyetlen egyszer sem jelent meg a bíróságon. A büntetőper esetében erre már nem lesz lehetősége.
Szeretnék végre a szemébe nézni. Az biztos, hogy erős leszek. Látnia kell, mit okozott nekem
– fakadt ki a lebénult balerina, és kifejtette, neki igazából az a legfontosabb, hogy a neki megítélt kártérítést, illetve a megállapodásban is megállapított sérelemdíjat és életjáradékot megkapja. A karácsony előtt bíróságilag szentesített megegyezés óta, csak a neki járó összeg alig 20 százalékát kapta meg.
Nikin, a balesete óta tíznél is több műtétet végeztek el. Legutóbb két hete feküdt kés alá. Akkor egy gerincoperáció vált szükségessé, mert sokat romlott a kézfejének az állapota.
- Bízom benne, hogy a beavatkozás sikeres lesz, de egyelőre nem sokat javultak az ujjaim. A finommotorikus mozgások nehézséget okoznak. Nem tudom egyedül betenni a fülbevalómat, de a telefonomat még tudom használni. A kedélyállapotom nem a legjobb – fejezte be Tóth Nikolett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.