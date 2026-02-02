Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Iszonyú baleset: 20 métert zuhant a tinédzser, mentőhelikopterrel siettek vele a kórházba

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 13:40
Egy népszerű turista helynél zuhant le a fiú. A fiatalhoz mentőhelikoptert kellett riasztani.

Mentőhelikopterrel kellet kórházba vinni egy tinédzsert, miután 20 métert zuhant. A fiút azonnal kórházba szállították, ahol vállműtétre vár.

Mentőhelikoptert kellett hívni a bajba jutott tinédzserhez
Mentőhelikoptert kellett hívni a bajba jutott tinédzserhez / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter vitte zuhanás után a kórházba

A 19 éves, egyelőre nem azonosított fiatalembert súlyos sérülésekkel találták meg az angliai Derby közelében fekvő Dovedale-völgyben. A sérülései miatt helikopterrel kellett kórházba szállítani. A tinédzser több mint 20 métert zuhant egy népszerű turisztikai látványosságnál. A szörnyű baleset január 31-én, szombaton, nem sokkal 14 óra előtt történt. 

A mentősök és a hegyi mentőszolgálat tagjai a helyszínre siettek, és közösen dolgoztak a fiatalember kimentésén, akit később a közeli Stoke Traumaközpontba szállították további kezelésre. Édesanyja szerint a tinédzser továbbra is kórházban fekszik, és arra vár, hogy a vállsérülése miatt megoperálják. 

A tinédzser édesanyja kommentet is hagyott a Derby Mountain Rescue Team (DMRT) Facebook-oldalán, megköszönve ebben az önkénteseknek, hogy megmentették a fiát.

Üdvözlöm, én vagyok a fiatalember édesanyja. A fiam a kórházban várja a műtétjét. Köszönöm mindenkinek, aki segített neki. El vagyunk ájulva a kedves üzenetektől

- írta az anya

A Derby Mountain Rescue Team így válaszolt: 

A csapat legjobb kívánságait küldi.

Egy eltűnt személyt is kerestek ugyanazon a területen 

A baleset közvetlenül azelőtt történt, hogy a Derby Mountain Rescue Team (DMRT) értesítést kapott egy eltűnt túrázóról ugyanazon a területen. A DMRT közleménye így szólt:

Míg a csapat egy traumás balesetre reagált Dovedale-ben, aggodalmak merültek fel egy potenciálisan eltűnt személy miatt. Egy civil személy jelentette, hogy a nővére nem tért vissza, miután utoljára egy buszos kiránduláson látták. Az első baleset lezárása után a csapat új feladatot kapott, hogy ellenőrizze a környéket.

A kétségbeesett nő segítségért könyörgött, miután nővére eltűnt egy buszos kiránduláson a Peak Districtben. Nem sokkal később, miután a mentőszolgálat sikeresen felvette vele a kapcsolatot, biztonságban megtalálták, ezután pedig újra találkozhatott a testvérével - olvasható a Mirror cikkében.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
