Halálos baleset Üllőnél: nem nézett körül, mielőtt előzésbe kezdett

Bíróság előtt kell felelnie tettéért annak a teherautósnak, aki halálos gázolást követett el Üllőnél. A vétkes sofőr ugyanis nem hagyta, hogy egy motoros megelőzze őt. Miután a kétkerekű jármű elé került, ő hirtelen visszaelőzött, amiből a végén sajnos ütközés lett. A motoros a teherautó bal hátsó részének csapódott, majd lesodródott az útról. Egy fának ütközött és végül egy árokba zuhant. Habár kórházba vitték, ott sajnos életét vesztette.
Az ügyészség vádirata szerint először a motoros követte a vétkes sofőrt Üllő irányába, majd intenzíven gyorsított és már a szemközti sávban volt, hogy megelőzze őt. Ekkor azonban a vádlott hirtelen előzésbe kezdett, nem figyelve arra, hogy a mögötte lévő motoros már megkezdte saját manőverét. A teherautó hirtelen irányváltását azonban az elhunyt motoros nem tudta időben lereagálni. Habár próbált fékezni és a sáv szélére sodródni, így is ütköztek.
Az ügyészség közleménye szerint a tragédia elkerülhető lett volna, ha a vádlott az előzés megkezdése előtt a közlekedési szabályoknak megfelelően körültekintően jár el, és figyelembe veszi a mögötte haladó motoros mozgását. A vádlott gondatlansága közvetlenül vezetett a balesethez, ami miatt halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja a Monori Járásbíróság, írja a Blikk.
