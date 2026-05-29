Rettenet a főúton: füstölgő autóból menekült egy ember, elgázolták

Füstölő járművéből szállt ki egy ember, amikor egy másik gépkocsi elgázolta a 21-es főút 11-es kilométerénél, Zagyvaszántó térségében. A hatvani hivatásos tűzoltók és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a gázolás helyszínére. A beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt a Salgótarján felé vezető irányban - írja a Katasztrófavédelem.

Zajlik a mentés a gázolás helyszínén

Nem ez ma az első gázolás

Mint azt megírtuk, elgázolt egy embert egy autóbusz Hatvanban, a 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán, a Kossuth tér közelében. A város hivatásos tűzoltói emelték ki a szerencsétlenül járt embert a jármű alól, majd átadták a mentőknek.