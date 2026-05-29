Mentőhelikoptert riasztottak: busz gázolt a Kossuth térnél, lezárták a főutat

Elgázolt egy embert egy autóbusz Hatvanban, a 3-as főút Horváth Mihály úti szakaszán, a Kossuth tér közelében. A város hivatásos tűzoltói emelték ki a szerencsétlenül járt embert a jármű alól, majd átadták a mentőknek. A buszgázolás helyszínére mentőhelikopter is érkezett, a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt.

Buszgázoláshoz riasztottak mentőhelikoptert / Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Buszgázolás és karambol nehezíti a közlekedést

Karambolozott két személyautó Egerben, a Tizeshonvéd utcában, a Csíky Sándor utcánál. Egy harmadik, parkoló személygépkocsi is érintett a balesetben, amelyhez a város hivatásos tűzoltói vonultak ki. A raj áramtalanítja az egyik járművet - írja a Katasztrófavédelem.