Több mint 7000 embert evakuáltak a pusztítás után – 5,2-es erősségű földrengés csapott le hajnalban

Egy 5,2-es erősségű földrengés rázta meg hétfő hajnalban a dél-kínai Liuzhou városát, a Guangxi Zhuang Autonóm Terület régióban. A katasztrófában ketten meghaltak. A helyi hatóságok harmadfokú vészhelyzeti készültséget rendeltek el, miközben a mentőcsapatok, tűzoltók és rendőrök nagyszabású mentési munkálatokat indítottak – számolt be róla a Global Times.
A rengés helyi idő szerint 0:21-kor történt Liunan kerületben, nyolc kilométeres mélységben – közölte a kínai földrengésfigyelő központ információi alapján a Hszinhua hírügynökség.
A liuzhoui földrengési kárelhárítási központ korábbi közlése szerint reggel 8:14-ig két embert emeltek ki a romok alól, akiket az orvosok már halottnak nyilvánítottak. Az áldozatok egy 63 éves férfi és 53 éves felesége voltak. A helyi hatóságokat arra utasították, hogy mielőbb mérjék fel az áldozatok számát és a károkat, szervezzék meg a kutató-mentő munkálatokat, gondoskodjanak a kitelepített lakosokról, valamint figyeljék az esetleges utórengéseket.
Hétfő hajnal 4 óráig 13 épület omlott össze, négy embert kórházba szállítottak nem életveszélyes sérülésekkel, és több mint 7000 lakost evakuáltak.
