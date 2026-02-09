Pánikolnak a lakosok: földcsuszamlás miatt zuhant a mélybe több otthon is

Egy olasz város lakói szörnyű katasztrófával néznek szembe, miután otthonaik egy szakadék szélén billegnek egy nagyobb földcsuszamlás következtében. A jelentések szerint több mint 1000 embert evakuáltak, miközben egyesek hajléktalanok lettek, miután otthonuk a mélybe zuhant.

Földcsuszamlás miatt vesztette el otthonát több ember is. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Több otthont is elnyelt a földcsuszamlás

A természeti katasztrófa január 25-én, a Harry ciklon okozta szélsőséges időjárás közepette szó szerint letépte a szicíliai Niscemi egy részét. Az ezt követő káoszban utak omlottak össze, autókat nyelt el egy 25 méteres szakadék, és több ezer helyi lakos továbbra is az eróziótól tart, ami miatt otthonaik leomolhatnak.

A földcsuszamlás után készített légifelvételeken láthatóak a lakóházak és épületek, amint lógnak a szikla peremén. Bár a kitelepítetteknek azóta engedélyezték a visszatérést, illetve az alapvető holmijuk és értéktárgyaik elhozását a veszélyeztetett ingatlanokról, Niscemi 25 000 fős lakosságának többi része továbbra is félelemben él, mivel a föld folyamatosan omlik. A geológusok a katasztrófát az instabil lejtőn zajló gyors városi terjeszkedéssel, valamint a klímaváltozás egyre szélsőségesebb időjárási viszonyaival hozták összefüggésbe.

A hatóságok nyomozást indítottak a földcsuszamlás okozta ingatlanveszteség kivizsgálására, de a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy nem egy elszigetelt esetről van szó, ugyanis mindez a szélsőséges időjárás és a hanyag lakásépítés együttes veszélyeire figyelmeztet a régióban - írta az Express.