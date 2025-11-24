Minden nyom nélkül eltűnt egy 17 éves fiú - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözi az eltűnt dunavecsei lakos, S. Istvánt. A 17 éves szinte nyom nélkül felszívódott, és életjelet nem adott magáról.

Gőzerővel keresi az eltűnt fiatalt a rendőrség (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt a fiatal

Szalkszentmártoni lakhelyéről tűnt el a fiatal 2025. november 17-én 19 óra körül. A jelenlegi tartózkodási helye azóta is ismeretlen, életjelet nem adott magáról, illetve a felkutatására tett akciók is sikertelenek eddig.

Eltűnésekor piros kabátot, szürke kapucnis pulcsit, kék nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú hollétéről tud valamit, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.