Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Minden nyom nélkül eltűnt egy 17 éves fiú - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 10:49
eltűntkörözés
Az eltűnt fiatal már napok óta nem ad életjelet magáról.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözi az eltűnt dunavecsei lakos, S. Istvánt. A 17 éves szinte nyom nélkül felszívódott, és életjelet nem adott magáról.

Gőzerővel keresi az eltűnt fiatalt a rendőrség
Gőzerővel keresi az eltűnt fiatalt a rendőrség (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt a fiatal

Szalkszentmártoni lakhelyéről tűnt el a fiatal 2025. november 17-én 19 óra körül. A jelenlegi tartózkodási helye azóta is ismeretlen, életjelet nem adott magáról, illetve a felkutatására tett akciók is sikertelenek eddig.

Eltűnésekor piros kabátot, szürke kapucnis pulcsit, kék nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú hollétéről tud valamit, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu