Minden nyom nélkül eltűnt egy 17 éves fiú - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság körözi az eltűnt dunavecsei lakos, S. Istvánt. A 17 éves szinte nyom nélkül felszívódott, és életjelet nem adott magáról.
Szalkszentmártoni lakhelyéről tűnt el a fiatal 2025. november 17-én 19 óra körül. A jelenlegi tartózkodási helye azóta is ismeretlen, életjelet nem adott magáról, illetve a felkutatására tett akciók is sikertelenek eddig.
Eltűnésekor piros kabátot, szürke kapucnis pulcsit, kék nadrágot és fekete cipőt viselt. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.
A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú hollétéről tud valamit, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
