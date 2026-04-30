Minden remény oda: holtan találták meg az eltűnt kamaszt

Holttestet találtak a folyóban egy eltűnt fiatal utáni kutatás során. A 19 éves Joseph Porch-nak április 22-én, szerdán veszett nyoma: utoljára a Scotswood House negyedben, Stockton-on-Tees-ben, Thornabyban, a Tees folyó közelében látták egy biztonsági kamera felvételén.

Holtan találtak rá az eltűnt kamaszra / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A clevelandi rendőrség nemrég megerősítette, hogy a holttestet szerda reggel, április 29-én találták meg a Tees folyóban a kutatás során. A hivatalos azonosítást mostanra már elvégezték. A rendőrség azt is közölte, az esetet nem kezelik gyanúsként, az erről szóló iratokat pedig már átadták a halottkémnek. Mindeközben a szülők megtörten adtak ki nyilatkozatot, a tragédia bejelentését követően.

Teljesen össze vagyunk törve a gyönyörű fiunk elvesztése miatt. Örökké szeretni fogjuk és büszkék leszünk rá. Külön köszönet a clevelandi rendőrségnek, a northumbriai rendőrség búváregységének, a clevelandi tűzoltóságnak és a Tees River mentőszolgálatnak az elkötelezett erőfeszítéseikért, hogy megtalálják őt

- olvasható a közleményben, a Mirror beszámolója szerint.