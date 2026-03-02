Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mentőhelikoptert riasztottak: leállt egy férfi szíve, a postás mentette meg

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 09:20
Váratlanul esett össze egy 70 éves férfi, szerencsére a postás észrevette, hogy bajban a van. Ő riasztotta a mentőket is.
A napokban összeesett egy 70 év körüli férfi Bács-Kiskun vármegyei otthona kapujában. A rosszullétet észrevette a település postása, aki éppen leveleket kézbesített, és azonnal a beteg segítségére sietett. Mentőt hívott, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit / Fotó: pexels

A mentők stabilizálták a férfi állapotát

A mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bátor postást, miközben esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott. Helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak és a mentők szakmai helytállásának hála végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, majd állapot stabilizálását követően légi úton szállították kórházba bajtársaink

- írja az Országos Mentőszolgálat.

 

