Mentőhelikoptert riasztottak: leállt egy férfi szíve, a postás mentette meg

A napokban összeesett egy 70 év körüli férfi Bács-Kiskun vármegyei otthona kapujában. A rosszullétet észrevette a település postása, aki éppen leveleket kézbesített, és azonnal a beteg segítségére sietett. Mentőt hívott, majd a telefonos utasításokat követve megvizsgálta a férfit, aki már nem lélegzett.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a férfit / Fotó: pexels

A mentők stabilizálták a férfi állapotát

A mentésirányító azonnal újraélesztésre instruálta a bátor postást, miközben esetkocsit és mentőhelikoptert riasztott. Helyszínre érkező bajtársaink átvették és emelt szinten folytatták az életmentést, ami az időben megkezdett mellkaskompresszióknak és a mentők szakmai helytállásának hála végül sikerre vezetett. A beteg keringése visszatért, majd állapot stabilizálását követően légi úton szállították kórházba bajtársaink

- írja az Országos Mentőszolgálat.