Egyre több a kérdőjel: vérző fejjel látták utoljára Dudás Mikit

Dudás Miki halála megrázta az egész országot. A világbajnok kajakozó és olimpikon mindössze 34 éves volt, kétgyermekes családapa. Amikor holttestére a rendőrök rátaláltak január 5-én, bejelentést követően, először nem gyanakodtak idegenkezűségre, a tragédiát közigazgatási eljárás keretein belül kezdték el vizsgálni. Másnap azonban, január 6-án, boncolást követően már közölték, az ügy büntetőeljárásba fordult át halált okozó testi sértés miatt. Habár a nyomozás jelenleg is zajlik, szemtanúk kihallgatása mellett, egyre több információ lát napvilágot. Az egyik legújabb pedig az, hogy az elhunyt sportoló feje vérzett, amikor utoljára látták őt lakásának társasházában.

Dudás Mikit vérző fejjel láthatták utoljára. Fotó: TV2

Dudás Mikit a halála előtt két nappal egy, XVIII. kerületi lakásának társasházában dolgozó férfi láthatta utoljára. Ő pedig azt nyilatkozta, Dudás Miki láthatóan sérült volt, vérzett a feje. Amikor azonban megkérdezte, mi történt vele, az olimpikon csak annyit mondott, elesett, majd bezárta lakása ajtaját. Egy orvosszakértő szerint pedig ez az új információ egyéb jelek mellett arra is utal, hogy a sportolót nem otthonában bántalmazták halálosan.

Ilyenkor a sértett ösztönszerűen hazamegy, nyilván nem tudja felmérni, milyen súlyosak a sérülései. Esetleg egyedül van és rosszul lesz, nem tud segítséget kérni, és akkor bekövetkezik a végzetes eredmény

- nyilatkozta Dr. Szeles Géza ezzel arra utalva, hogy egy máshol szerzett sérülés akár egy otthoni elesés miatt is súlyosbodhat, de ha a verés brutális sérülést okoz, akkor az később eredményezhet erős vérzést.Ez pedig egybeesik azzal, hogy:

Több környékbeli is megerősítette, hogy utoljára sérülten látták Dudás Miklóst

- közölte a Tények.