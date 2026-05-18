Sokkoló jelenet az utcán: Kardot vitt magával a tüntetésre - bilincsben távozott a nő

A londoni rendőrség őrizetbe vett egy nőt, aki karddal jelent meg a brit főváros belvárosában zajló szombati demonstrációk egyikén. A nő fehér csuklyás köpenyt viselt, és a fegyvert egy hüvelyben az övére erősítve hordta. A hüvelyen a „Christus Vincit” – vagyis „Krisztus győz” – latin felirat szerepelt.

Karddal ment a tüntetésre

Egy szemtanú kezdetben úgy gondolta, hogy a kard nem valódi, a rendőrség azonban később megerősítette: a nőnél lévő fegyver igazi volt, ezért a helyszínen őrizetbe vették.

Nem csak a kardos nőt tartóztatták le

A londoni rendőrség közlése szerint a szombati demonstrációk során összesen 43 embert tartóztattak le. A városban egyszerre több rendezvény is zajlott, köztük a Unite the Kingdom nevű tüntetés, egy palesztinpárti Nakba-napi felvonulás, valamint az FA-kupa döntője miatt megnövekedett forgalom és rendőri jelenlét.

A hatóságok tájékoztatása szerint az őrizetbe vételek között szerepelt rendőrök elleni támadás, garázda viselkedés és rongálás is. A Met Police közlése szerint a rendezvények összességében „nagyobb fennakadások nélkül” zajlottak le – írja a Metro.