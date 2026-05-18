Elhagyott lottószelvényt juttatott vissza tulajdonosának, a karma dolgozott: nem sokkal később maga vitte el a főnyereményt

Egy dél-karolinai férfi visszaadta az elveszett nyertes lottószelvényt jogos tulajdonosának - két hónappal később pedig ő maga vitte el a főnyereményt.

Az elveszett lottószelvény visszajuttatása beindította a karmát

Így vezetett győzelemhez egy talált lottószelvény

A névtelensége megőrzését kérő férfi még februárban talált egy 500 dollárt (kb. 160 ezer forintot) érő Pick 3 szelvényt egy benzinkútnál. A szelvényt átadta az üzlet vezetőjének, hogy megtalálják eredeti tulajdonosát.

A tulajdonos annyira hálás volt, hogy visszakapta a szelvényt, hogy tudtam, ezután megnyerem a lottót. Egyszerűen éreztem

- mondta.

A megérzése később valóra vált: április 25-én a férfi vásárolt egy Palmetto Cash 5 szelvényt, amelyen mind az öt nyerőszámot eltalálta. A férfi így az 586 ezer dolláros (kb. 180 millió forintos) jackpotot vitte el, amelynek megnyerésére mindössze 1 az 850 668-hoz volt az esély - írja a New York Post.

Szerencsés voltam az életben, és ezt a pénzt arra használhatom, hogy segítsek néhány emberen. Talán a történetem másokat is arra ösztönöz majd, hogy helyesen cselekedjenek

- fogalmazott.