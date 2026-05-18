KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elhagyott lottószelvényt juttatott vissza tulajdonosának, a karma dolgozott: nem sokkal később maga vitte el a főnyereményt

lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 11:00
lottófőnyereményszerencse
A férfi elmondása szerint érezte, hogy közeleg a szerencse. Lottószelvényén mind az öt számot eltalálta.
CJA
A szerző cikkei

Egy dél-karolinai férfi visszaadta az elveszett nyertes lottószelvényt jogos tulajdonosának - két hónappal később pedig ő maga vitte el a főnyereményt.

A lottószelvény visszajuttatása beindította a karmát
Az elveszett lottószelvény visszajuttatása beindította a karmát
Fotó: Pexels / Pexels

 

Így vezetett győzelemhez egy talált lottószelvény

A névtelensége megőrzését kérő férfi még februárban talált egy 500 dollárt (kb. 160 ezer forintot) érő Pick 3 szelvényt egy benzinkútnál. A szelvényt átadta az üzlet vezetőjének, hogy megtalálják eredeti tulajdonosát.

A tulajdonos annyira hálás volt, hogy visszakapta a szelvényt, hogy tudtam, ezután megnyerem a lottót. Egyszerűen éreztem

- mondta.

A megérzése később valóra vált: április 25-én a férfi vásárolt egy Palmetto Cash 5 szelvényt, amelyen mind az öt nyerőszámot eltalálta. A férfi így az 586 ezer dolláros (kb. 180 millió forintos) jackpotot vitte el, amelynek megnyerésére mindössze 1 az 850 668-hoz volt az esély - írja a New York Post.

Szerencsés voltam az életben, és ezt a pénzt arra használhatom, hogy segítsek néhány emberen. Talán a történetem másokat is arra ösztönöz majd, hogy helyesen cselekedjenek

- fogalmazott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu