Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban

A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légi show-ban részt vevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken négy ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak – közöle az MTI.

Kim Sykes, a bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A légibázis közleménye szerint a vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusát.

A légi bemutatóval a repülés történetét ünnepelték, amelyen a gépek mellett ejtőernyősök is részt vettek. A kétnapos show kiemelt látványossága az amerikai légierő klasszikus vadászrepülő-köteléke a Thunderbird volt.

A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.