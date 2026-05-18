KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államokban

repülőgép
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 07:05
balesetEgyesült Államok
A pilóták szerencsére túlélték a balesetet. Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap.

A Mountain Home légitámaszponton rendezett Gunfighter Skies légi show-ban részt vevő két repülőgép összesen 4 tagú személyzete időben katapultált. Az esetről megjelent videófelvételeken négy ejtőernyő látható, miután a repülőgépek a légibázis közelében a földbe csapódtak – közöle az MTI.

Kim Sykes, a bemutató szervezésében közreműködő Silver Wings of Idaho nevű vállalkozás képviselője megerősítette, hogy a pilóták biztonságban földet értek. A légibázis közleménye szerint a vizsgálat idejére a támaszpontot lezárták, egyelőre nem közölték a lezuhant repülőgépek típusát.

A légi bemutatóval a repülés történetét ünnepelték, amelyen a gépek mellett ejtőernyősök is részt vettek. A kétnapos show kiemelt látványossága az amerikai légierő klasszikus vadászrepülő-köteléke a Thunderbird volt.

A baleset idején jók voltak a látási viszonyok, ugyanakkor erős szél fújt az Idaho állam délnyugati részén működő támaszpont körzetében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu