Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Felícia, Bernát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszanyalt a fagyi: Álrendőrként igazoltatott, végül őt kapták el a zsaruk

álrendőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 20. 16:28
igazoltatásrendőr
Egy 43 éves férfi rendőrnek adta ki magát.

A police.hu osztotta meg, hogy május 16-án délután érkezett bejelentés a segélyhívóra egy férfitól, aki azt állította, hogy Isaszegen, a vasútállomás aluljárójában négy személyt tart vissza. A rendőrség által közölt információk szerint N. Csaba azt állította, hogy szabadnapos rendőrként intézkedett velük szemben, mert gyanúsnak találta őket.

Álrendőrt fogtak a rendőrök / Illusztráció: Police.hu

Hamar kiderült, hogy a négy férfi közül hárman korábban a Keleti pályaudvarról Gödöllő felé tartó vonaton hangoskodtak, ezzel zavarva az utasokat. Ezt vette észre egy polgárőr, és értesítette a kollégáit. A trió végül Isaszegen szállt le a vonatról, ahol csatlakozott hozzájuk egy barátjuk is. A polgárőrök végül feltartóztatták őket, majd hívták a rendőröket – közölte a rendőrség.

Ekkor jelent meg a helyszínen a 43 éves N. Csaba. A kabátját széthúzva egy „POLICE” feliratú nyakba akasztót mutatott fel, majd rendőrnek adta ki magát. A fiatalokat a falhoz állította, és felszólította őket, hogy tegyék fel a kezüket. Ezután átvizsgálta ruházatukat. Eközben többjüket megrúgta, illetve megütötte, ezt követően pedig értesítette a rendőröket, hogy drogosokat fogott.

– osztotta meg a rendőrség.

Több szempontból is sántított a történet kiérkező egyenruhásoknak, ezért felszólították az intézkedő férfit, hogy igazolja magát, de erre nem volt hajlandó. A nyakában lógott egy tok, amelyben a személyi igazolványát tartotta, valamint abban volt egy szám nélküli jelvényutánzat is.

A járőrök előállították az álrendőrt a Gödöllői Rendőrkapitányságra, majd a Pest megyei nyomozók eljárást indítottak ellene személyi szabadság megsértése miatt. Gyanúsítotti kihallgatására már őrizetbe vétele mellett került sor, kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt

– árulta el a rendőrség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu