Brutál baleset: autó és vonat ütközött Tiszaalpáron

Összeütközött egy vonat és egy személyautó Tiszaalpáron, a Balassa Bálint utcai vasúti átjáróban. A balesethez a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltókat riasztották.
A raj áramtalanítja a gépkocsit, és segít a vonat utasainak átszállni az értük érkező mentesítő autóbuszra- írja a Katasztrófavédelem.
