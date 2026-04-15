Fővárosi társasház kapuját törték be a tűzoltók: ezért vonultak a körútra

Tűzoltók leptek el hétfőn (04.13.) 16 óra körül a Rákóczi téren egy társasházat. Mindenáron be akartak jutni, ami sok embernek szemet szúrt, ezért kisebb tömeg gyűlt össze, hogy figyeljék a munkájukat. Végül kiderült, hogy miért volt szükség a szakemberekre a körúton.
Nem sokkal délután négy körül jelentek meg a tűzoltók a Rákóczi tér környékén egy társasháznál. Azonban nem tudtak bejutni, mivel a főbejárat le volt zárva. Ezt próbálták feszítő-vágóval kinyitni. Mindez olyannyira volt látványos, hogy kisebb tömeg gyűlt össze, hogy megnézze, hogyan dolgoznak a tűzoltók. Voltak, akik videóra is vették az akciójukat.
Végül a tűzoltók sikerrel jártak. Feltörték az ajtót és csapatostul bevonultak a társasházba. Lapunk utána járt, hogy mi is történt valójában, és kiderült: szó szerint nagyobb füstje volt az esetnek, mint lángja.
A József körútra riasztották a fővárosi tűzoltókat, ahol egy használton kívüli többszintes társasház pincéjében keletkezett tűz. Egy négyzetméteren falevelek és egyéb hulladékok égtek egy szellőzőaknában. A tűzoltók a bejárati ajtót felnyitották, majd rövid idő alatt a tüzet eloltották. A helyszínt a ház kezelőjének átadták
– közölte a katasztrófavédelem.
