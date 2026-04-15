Fővárosi társasház kapuját törték be a tűzoltók: ezért vonultak a körútra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 18:25
Látványos jelenet zavarta meg hétfőn délután a Rákóczi tér környékét. Tűzoltók próbáltak bejutni egy lezárt társasházba, ami miatt kisebb tömeg is összegyűlt a helyszínen. Sokan találgatták, mi történhetett, végül a katasztrófavédelem közölte, mi indokolta a beavatkozást.

Tűzoltók leptek el hétfőn (04.13.) 16 óra körül a Rákóczi téren egy társasházat. Mindenáron be akartak jutni, ami sok embernek szemet szúrt, ezért kisebb tömeg gyűlt össze, hogy figyeljék a munkájukat. Végül kiderült, hogy miért volt szükség a szakemberekre a körúton.

Tűzoltók a táraasháznál a József körúton.
Kisebb csődület figyeli a tűzoltók munkáját / Fotó: beküldött

Feltörtek egy társasházat a tűzoltók

Nem sokkal délután négy körül jelentek meg a tűzoltók a Rákóczi tér környékén egy társasháznál. Azonban nem tudtak bejutni, mivel a főbejárat le volt zárva. Ezt próbálták feszítő-vágóval kinyitni. Mindez olyannyira volt látványos, hogy kisebb tömeg gyűlt össze, hogy megnézze, hogyan dolgoznak a tűzoltók. Voltak, akik videóra is vették az akciójukat.

Végül a tűzoltók sikerrel jártak. Feltörték az ajtót és csapatostul bevonultak a társasházba. Lapunk utána járt, hogy mi is történt valójában, és kiderült: szó szerint nagyobb füstje volt az esetnek, mint lángja. 

A József körútra riasztották a fővárosi tűzoltókat, ahol egy használton kívüli többszintes társasház pincéjében keletkezett tűz. Egy négyzetméteren falevelek és egyéb hulladékok égtek egy szellőzőaknában. A tűzoltók a bejárati ajtót felnyitották, majd rövid idő alatt a tüzet eloltották. A helyszínt a ház kezelőjének átadták

– közölte a katasztrófavédelem. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
