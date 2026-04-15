Rengeteg tűzoltó érkezett: Hatalmas lángokban égett egy lakóház, gyerekek is kórházba kerültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 07:35
Legfrissebb információk szerint hat felnőttet és három gyereket szállítottak kórházba kedden este. Az eset körülményeit még vizsgálják.
Amy Mans
Terjedelmes és hatalmas lángokban égett egy szociális háztömb Konstancán. A mentési akció során több mint 90 tűzoltó és mentő dolgozott. A bevetésben tíz tűzoltóautó vett részt a konstancai egységektől, további járművek érkeztek Ialomița megyei katasztrófavédelemtől is. 

Hatalmas lángokban égett egy szociális lakóház, rengeteg tűzoltó érkezett a helyszínre / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Terjedelmes lángokban égett a lakóház, több embert kórházba szállítottak

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültek közül hat felnőttet és három gyermeket kellett kórház sürgősségi osztályára szállítani, köztük egy felnőttet is intubálni kellett. A nagyszabású mentési akcióban 90 tűzoltó és mentő dolgozott a beavatkozáson. Továbbá magasból mentő járművek, műszaki mentőegység, valamint több SMURD- és mentőszolgálati egység is a helyszínen kiemelkedő segítséget nyújtottak a helyszínen. 

Az esetet még vizsgálják, azonban kedd este keletkezett a tűz és mire kiérkeztek a tűzoltók már az egész épületre kiterjedt. A hatalmas lángokat sikerült megállítani és eloltották a tüzet - írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
