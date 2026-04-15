Rengeteg tűzoltó érkezett: Hatalmas lángokban égett egy lakóház, gyerekek is kórházba kerültek

Terjedelmes és hatalmas lángokban égett egy szociális háztömb Konstancán. A mentési akció során több mint 90 tűzoltó és mentő dolgozott. A bevetésben tíz tűzoltóautó vett részt a konstancai egységektől, további járművek érkeztek Ialomița megyei katasztrófavédelemtől is.

Hatalmas lángokban égett egy szociális lakóház, rengeteg tűzoltó érkezett a helyszínre / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sérültek közül hat felnőttet és három gyermeket kellett kórház sürgősségi osztályára szállítani, köztük egy felnőttet is intubálni kellett. A nagyszabású mentési akcióban 90 tűzoltó és mentő dolgozott a beavatkozáson. Továbbá magasból mentő járművek, műszaki mentőegység, valamint több SMURD- és mentőszolgálati egység is a helyszínen kiemelkedő segítséget nyújtottak a helyszínen.

Az esetet még vizsgálják, azonban kedd este keletkezett a tűz és mire kiérkeztek a tűzoltók már az egész épületre kiterjedt. A hatalmas lángokat sikerült megállítani és eloltották a tüzet - írja a Maszol.