Felcsaptak a lángok az M7-esen, megbénult a forgalom

Kigyulladt egy dobozos kisteherautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonendréd közelében, a 117. kilométernél. A leállósávban lévő jármű teljes terjedelmében égett, mire a siófoki hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek.
A raj két vízsugárral megakadályozta a tűz továbbterjedését, majd eloltotta a lángokat. A tűzeset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett sztrádaszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.
