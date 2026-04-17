Felcsaptak a lángok az M7-esen, megbénult a forgalom

Kigyulladt egy dobozos kisteherautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balatonendréd közelében, a 117. kilométernél. A leállósávban lévő jármű teljes terjedelmében égett, mire a siófoki hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek.

Felcsaptak a lángok az M7-esen, a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Felcsaptak a lángok az M7-esen, a tűzoltók azonnal a helyszínre siettek

A raj két vízsugárral megakadályozta a tűz továbbterjedését, majd eloltotta a lángokat. A tűzeset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett sztrádaszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.



