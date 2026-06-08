Rohant a mentő: Tetejére borulva állt meg az autó Nagytarcsán

Elvesztette uralmát járműve felett egy sofőr az M31-es autópálya 4-es kilométerénél, Nagytarcsa térségében. Az autó árokba hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg.
Az M0-ás autóút felé vezető oldalon történt balesethez a gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a gépkocsit. A sofőrhöz mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.