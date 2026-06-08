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Rohant a mentő: Tetejére borulva állt meg az autó Nagytarcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 19:58
nagytarcsasofőr
Rohant a mentő a sofőrhöz. Nagytarcsán elszabadult autó borult a tetejére.

Elvesztette uralmát járműve felett egy sofőr az M31-es autópálya 4-es kilométerénél, Nagytarcsa térségében. Az autó árokba hajtott, ahol a tetejére borulva állt meg. 

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Az M0-ás autóút felé vezető oldalon történt balesethez a gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak, áramtalanították a gépkocsit. A sofőrhöz mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

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