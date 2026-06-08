Egy magát korábban ateistának valló kanadai nő azt állítja, hogy egy halálközeli élmény során bepillantást nyert a mennybe és olyan jövőképeket látott, amik szerinte komoly figyelmeztetést hordoznak az emberiség számára.

Mennyekben sétált a kanadai nő.

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A mennyben járt a nő

Heather Mae egy vacsorapartin vett részt barátaival a kanadai Vancouverben, amikor szorító érzést kezdett érezni a mellkasában. Akkori vőlegénye azonnal kórházba indult vele, útközben azonban a nő súlyos tüdőembóliát kapott. Ez az állapot az egyik tüdőartéria elzáródását jelenti és életveszélyes lehet. Heather a Shaman Oaks podcastban beszélt arról, hogy először teljes sötétséget érzékelt maga körül. Elmondása szerint olyan volt, mintha egy végtelen, fekete térben lebegne, ahol nem létezett fent vagy lent, csak nyugalom és biztonságérzet.

Meghaltam, a mennyben megmutatták a jövőt, amit láttam, attól még most is rettegek.

A nő szerint később egy apró fény jelent meg a távolban, ami fokozatosan egyre nagyobb lett. Úgy emlékszik, egy fényekkel tarkított alagúton haladt keresztül, majd mintegy száz emberrel találta szemben magát. Állítása szerint felismerte több elhunyt családtagját, köztük dédszüleit, nagynénjét és nagybátyját.

Heather azt mondja, dédnagymamája közölte vele, hogy meghalt. Beszámolója szerint ezt követően egy rendkívül erős, szeretettel teli fényt érzékelt, amit semmihez sem tud hasonlítani. A nő szerint egy aranyszínű gömböt is látott, ami emberi történelmet és jövőbeli eseményeket mutatott meg neki. A látomásokban katasztrofális konfliktusok, polgárháborúk és éhínségek jelentek meg. Úgy fogalmazott, hogy sok kétségbeesett embert látott, akik arra vágytak, hogy meghallják és észrevegyék őket.

Heather szerint az emberiségnek felül kell emelkednie a más kultúrákkal és emberekkel kapcsolatos előítéletein ahhoz, hogy sikeresen átvészelje a jövő kihívásait. Állításait természetesen nem támasztják alá tudományos bizonyítékok, ő azonban továbbra is úgy véli, hogy a halálközeli élmény során látottak fontos üzenetet hordoznak, tudta meg a Mirror.