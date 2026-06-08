A prófécia, ami sokkolta Oroszországot: ezért rettegett a cár anyja Raszputyintól

A Romanov-dinasztia bukása nem hirtelen jött, a belső feszültségek és a baljós jelek már évekkel a tragédia előtt megmutatkoztak. II. Miklós cár anyja, Marija Fjodorovna anyacsászárné például szentül hitte, hogy egy paraszt hoz majd romlást a fiára, így amikor megjelent a színen Raszputyin, az uralkodócsaládot behálózó misztikus vándor, az anyacsászárné azonnal felismerte benne a látomásaiban szereplő baljós alakot. Ez a mélyen gyökerező félelem és a politikai tisztánlátás vezetett oda, hogy az udvarban komoly ellenzék alakult ki a különös gyógyítóval szemben.

Grigorij Jefimovics Raszputyin, aki „Isten emberéből” az „Ördög embere” lett.

Fotó: wikipédia

Baljós látomás: II. Miklós cár anyját évtizedekig kísértette egy rémálom, amelyben egy fejszés paraszt lefejezi a fiát.

II. Miklós cár anyját évtizedekig kísértette egy rémálom, amelyben egy fejszés paraszt lefejezi a fiát. A jóslat beteljesülése: amikor a szibériai vándor az udvarba férkőzött, az anyacsászárné azonnal felismerte benne a látomásbeli gyilkost.

amikor a szibériai vándor az udvarba férkőzött, az anyacsászárné azonnal felismerte benne a látomásbeli gyilkost. Bukás és száműzetés: az anyacsászárné megpróbálta megbuktatni a cárt, hogy elűzze a kuruzslót, de végül őt magát száműzték Szentpétervárról.

Ki volt Raszputyin, és miért félt tőle a cári család?

Marija Fjodorovna ellenérzései nem egyszerű udvari intrikákból fakadtak, hanem egy évtizedekkel korábbi, megrázó álomból. Amikor a későbbi II. Miklós cárral volt várandós, azt álmodta, hogy férjével egy hegyre kapaszkodnak fel, amikor hirtelen egy csecsemő termett a karjaiban. A gyermek váratlanul kiugrott a kezei közül, és a csúcs felé kezdett mászni, ahol egy lángoló vörös ingben álló, fejszés paraszt egyetlen csapással lefejezte a kisfiút.

III. Sándor orosz cár és felesége, Glücksburgi Dagmar, azaz Marija Fjodorovna orosz cárné, aki álma miatt rettegett Raszputyin befolyásától.

Fotó: wikipedia

A család dajkája, aki híres volt álomfejtési képességeiről, egyértelműen úgy értelmezte a látomást: egy közrendű ember fogja kioltani a leendő uralkodó életét. Amikor harmincnyolc évvel később az anyacsászárné azt látta, hogy fia és menye teljesen a szibériai paraszt hatása alá került, egyre jobban szorgalmazta Raszputyin eltávolítását az udvarból.

Út a szibériai vadonból a szentpétervári elitig

Ez a bizonyos parasztember nem volt más, mint egy vallásos megvilágosodást követően vándorló zarándokká, úgynevezett strannikká vált férfi Szibériából. A korabeli Oroszországban egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy akár egymillió ember is járta az utakat rongyokba öltözve, láncokat viselve a test sanyargatása és a bűnbánat jeleként. Kolostorról kolostorra jártak, útközben alkalmi munkákból tartották fenn magukat.