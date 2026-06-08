Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Medárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A prófécia, ami sokkolta Oroszországot: ezért rettegett a cár anyja Raszputyintól

A prófécia, ami sokkolta Oroszországot: ezért rettegett a cár anyja Raszputyintól

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors álom
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 19:45
Marija Fjodorovna orosz cárné (1847?1928)II. Miklós cárAlekszandra Fjodorovna orosz cárné (1872?1918)Raszputyin
A cári Oroszország végnapjait a mai napig misztikus köd és hátborzongató családi drámák lengik körül. Ebben a tragikus történetben kulcsszerepet játszott egy szibériai vándor, Raszputyin, akinek felbukkanása és udvari befolyása egy évtizedes rémálom beteljesülését jelentette az uralkodóház számára.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A Romanov-dinasztia bukása nem hirtelen jött, a belső feszültségek és a baljós jelek már évekkel a tragédia előtt megmutatkoztak. II. Miklós cár anyja, Marija Fjodorovna anyacsászárné például szentül hitte, hogy egy paraszt hoz majd romlást a fiára, így amikor megjelent a színen Raszputyin, az uralkodócsaládot behálózó misztikus vándor, az anyacsászárné azonnal felismerte benne a látomásaiban szereplő baljós alakot. Ez a mélyen gyökerező félelem és a politikai tisztánlátás vezetett oda, hogy az udvarban komoly ellenzék alakult ki a különös gyógyítóval szemben.

Grigorij Jefimovics Raszputyin portréja.
Grigorij Jefimovics Raszputyin, aki „Isten emberéből” az „Ördög embere” lett.
Fotó: wikipédia
  • Baljós látomás: II. Miklós cár anyját évtizedekig kísértette egy rémálom, amelyben egy fejszés paraszt lefejezi a fiát.
  • A jóslat beteljesülése: amikor a szibériai vándor az udvarba férkőzött, az anyacsászárné azonnal felismerte benne a látomásbeli gyilkost.
  • Bukás és száműzetés: az anyacsászárné megpróbálta megbuktatni a cárt, hogy elűzze a kuruzslót, de végül őt magát száműzték Szentpétervárról.

Ki volt Raszputyin, és miért félt tőle a cári család?

Marija Fjodorovna ellenérzései nem egyszerű udvari intrikákból fakadtak, hanem egy évtizedekkel korábbi, megrázó álomból. Amikor a későbbi II. Miklós cárral volt várandós, azt álmodta, hogy férjével egy hegyre kapaszkodnak fel, amikor hirtelen egy csecsemő termett a karjaiban. A gyermek váratlanul kiugrott a kezei közül, és a csúcs felé kezdett mászni, ahol egy lángoló vörös ingben álló, fejszés paraszt egyetlen csapással lefejezte a kisfiút.

III. Sándor orosz cár és felesége, Marija Fjodorovna cárné.
III. Sándor orosz cár és felesége, Glücksburgi Dagmar, azaz Marija Fjodorovna orosz cárné, aki álma miatt rettegett Raszputyin befolyásától. 
Fotó: wikipedia

A család dajkája, aki híres volt álomfejtési képességeiről, egyértelműen úgy értelmezte a látomást: egy közrendű ember fogja kioltani a leendő uralkodó életét. Amikor harmincnyolc évvel később az anyacsászárné azt látta, hogy fia és menye teljesen a szibériai paraszt hatása alá került, egyre jobban szorgalmazta Raszputyin eltávolítását az udvarból.

Út a szibériai vadonból a szentpétervári elitig

Ez a bizonyos parasztember nem volt más, mint egy vallásos megvilágosodást követően vándorló zarándokká, úgynevezett strannikká vált férfi Szibériából. A korabeli Oroszországban egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy akár egymillió ember is járta az utakat rongyokba öltözve, láncokat viselve a test sanyargatása és a bűnbánat jeleként. Kolostorról kolostorra jártak, útközben alkalmi munkákból tartották fenn magukat.

Raszputyin a tisztelői körében.
Raszputyin és zömében női tisztelői a férfi szentpétervári lakásában. 
Fotó: WIKIPÉDIA_Karl Bulla

Raszputyin azonban kitűnt közülük: bölcsességének és tanácsainak híre ment, így 1903 táján már a szentpétervári egyházi vezetők körében forgott. Végül a cár unokatestvérének feleségén keresztül, 1905 novemberében mutatták be az uralkodópárnak. Miklós cár és Alexandra cárné ekkoriban még a vesztes orosz–japán háború okozta megaláztatást nyögték, és vágytak egy egyszerű, tiszta lelkű népi ember társaságára, aki lelki támaszt nyújthat nekik. Ráadásul nem ő volt az első misztikus az udvarban: egy Monsieur Philippe nevű francia sarlatán távozásakor megjósolta, hogy jön majd utána valaki, aki átveszi a helyét.

Alekszandra Fjodorovna, II. Miklós cár feleségének portréja.
Hessen–Darmstadti Aliz, férjezett nevén Alekszandra Fjodorovna, II. Miklós cár felesége gyorsan Raszputyin befolyása alá került. 
Fotó: Library of Congress / wikipédia

A gyógyító erő és az észrevétlen hatalom

A vándor befolyása rendkívül gyorsan növekedett, ami részben a nőkre gyakorolt különös hatásának, részben pedig állítólagos gyógyító képességének volt köszönhető. A magányos, férjeik által elhanyagolt nemesasszonyok valósággal a lábai előtt hevertek, mert úgy érezték, ő az egyetlen, aki megérti őket.

Raszputyin és a cárné az uralkodópár gyermekeivel.
Raszputyin és a cárné az uralkodópár gyermekeivel. 
Fotó: wikipédia

A valódi, megingathatatlan pozícióját azonban a trónörökös, Alekszej herceg betegsége hozta meg. A kisfiú hemofíliában, azaz vérzékenységben szenvedett, és a férfi képes volt enyhíteni a fájdalmait. Amikor 1912-ben a herceg belső vérzést kapott, és az orvosok lemondtak róla, a messziről küldött távirati üzenetei után a gyermek állapota javulni kezdett. Akár a véletlen, akár a cári családra gyakorolt megnyugtató, pszichoszomatikus hatás működött, a cári pár szemében ez végérvényesen bizonyította földöntúli erejét.

Bár hivatalos tisztséggel nem rendelkezett, kiterjedt kapcsolatrendszere révén sokan tartottak tőle: a tisztviselők félelemből teljesítették az utasításait, nehogy bevádolja őket a cárnénál, ami a pozíciójuk elvesztését jelentette volna.

Karikatúra Raszputyinról és az uralkodópárról.
Raszputyin és a cári házaspár karikatúrája egy monarchiaellenes röplapon, 1916-ban.
Fotó: wikipédia_Anonimous

Egy elkeseredett puccs kísérlete a háttérben

Az anyacsászárné azonban pontosan látta a veszélyt, és erkölcstelennek tartotta a férfi udvari viselkedését, amely súlyosan rombolta a monarchia tekintélyét. Miután többszöri figyelmeztetése ellenére sem Miklós, sem Alexandra nem volt hajlandó eltávolítani a kegyencet, Marija Fjodorovna radikális lépésre szánta el magát: 1916-ban puccsot szervezett, hogy rákényszerítse fiát a lemondásra a trónörökös javára, ezzel megtörve a cárné és a misztikus vándor hatalmát.

Marija Fjodorovna cárnéról készült festmény.
A dániai születésű Marija Fjodorovna özvegy cárnét végül szülőhazájába, Dániába száműzték, ahonnan csak 2006-ban szállították vissza maradványait Oroszországba.
Fotó: wikipédia_Vladimir Makovsky

Ultimátumot akart adni a fiának, ám a terv kitudódott. A cárné meggyőzte az uralkodót, hogy ne Raszputyint, hanem saját anyját távolítsa el az udvarból. Az anyacsászárnénak el kellett hagynia Szentpétervárt, és a családi kapcsolatok végleg megszakadtak.

A sors iróniája, hogy a rémálom és a dajka jóslata végül nem közvetlenül a szibériai vándor által vált valóra. Raszputyint még abban az évben meggyilkolták az udvari összeesküvők, II. Miklós cárt és egész családját pedig két évvel később, 1918-ban a bolsevik forradalmárok végezték ki.

(History Extra)

Nézd meg az alábbi videót is Raszputyin és a cárné kapcsolatáról:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu