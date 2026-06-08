Nagy a baj az Erzsébet hídnál! Baleset miatt bénult meg Budapest

Egymásba hajtott két autó Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjénél, az ütközés miatt mindkét jármű mozgásképtelenné vált.

Megbénult a közlekedés az Erzsébet hídnál. Fotó: Jászai Csaba / MTI

A gépkocsik három sávból kettőt elfoglalnak, ez érinti a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak - írja a katasztrófavédelem.