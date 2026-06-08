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Nagy a baj az Erzsébet hídnál! Baleset miatt bénult meg Budapest

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 19:22
közösségi közlekedéserzsébet hídbaleset
Három sávból kettőn a roncsok, a közösségi közlekedés megbénult.

Egymásba hajtott két autó Budapesten, az Erzsébet híd budai hídfőjénél, az ütközés miatt mindkét jármű mozgásképtelenné vált. 

Megbénult a közlekedés az Erzsébet hídnál.
Megbénult a közlekedés az Erzsébet hídnál. Fotó: Jászai Csaba /  MTI

A gépkocsik három sávból kettőt elfoglalnak, ez érinti a közösségi közlekedést is. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A járművek utasaihoz mentőt riasztottak - írja a katasztrófavédelem.

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