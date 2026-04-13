Másodpercek alatt borított be mindent a tűz: 66 éves nőt kellett kimenekíteni

Járőröző rendőrök mentették meg annak a 66 éves nőnek az életét, akinek otthonában április 13-án, hétfő reggel fél nyolc körül ütöttek fel a lángok. A tűz pillanatok alatt eszkalálódott, így a rendőrök nem haboztak, még a tűzoltók kiérkezése előtt a házba rohantak, hogy kimentsék az idős nőt, aki ugyan sokkos állapotban volt, de eszméleténél volt, majd végül kórházba szállították.
Az eset a romániai Videle városában történt, amiről a helyi hatóságok így számoltak be:
Palade Marian törzsőrmester és Denis Purcel rendőr járőrözés közben észrevették, hogy fekete füst száll fel egy lakóházból. Azonnal megálltak a szolgálati járművel, és hívták a 112-őt, kérve a tűzoltók segítségét. Néhány pillanat alatt a helyzet súlyosbodott: egy ablak betört, és a lángok hevesen csaptak fel, gyorsan elborítva a ház helyiségeit
- írja a Maszol.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.