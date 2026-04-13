Másodpercek alatt borított be mindent a tűz: 66 éves nőt kellett kimenekíteni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 14:01
Az idős nő életét a járőröző rendőrök mentették meg.

Járőröző rendőrök mentették meg annak a 66 éves nőnek az életét, akinek otthonában április 13-án, hétfő reggel fél nyolc körül ütöttek fel a lángok. A tűz pillanatok alatt eszkalálódott, így a rendőrök nem haboztak, még a tűzoltók kiérkezése előtt a házba rohantak, hogy kimentsék az idős nőt, aki ugyan sokkos állapotban volt, de eszméleténél volt, majd végül kórházba szállították.

Rendőrök mentették meg a tűzben rekedt nő életét / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

Az eset a romániai Videle városában történt, amiről a helyi hatóságok így számoltak be: 

Palade Marian törzsőrmester és Denis Purcel rendőr járőrözés közben észrevették, hogy fekete füst száll fel egy lakóházból. Azonnal megálltak a szolgálati járművel, és hívták a 112-őt, kérve a tűzoltók segítségét. Néhány pillanat alatt a helyzet súlyosbodott: egy ablak betört, és a lángok hevesen csaptak fel, gyorsan elborítva a ház helyiségeit

- írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
