Tragédia a vidámparkban: lezuhant a hullámvasútról, szörnyethalt a fiatal énekesnő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 15:05
A tragédia kapcsán vizsgálatot indítottak.

Egy nő belehalt súlyos fejsérüléseibe, miután összeomlott alatta egy vidámparki hullámvasút. Carolina Beatriz de Deus Maciel kilökődött a szerelvényből, amikor a pálya egy szakasza meglazult, és a kocsi, amiben ült a földre zuhant.

Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A 21 éves gospelénekesnő a tragikus baleset idején a „Caterpillar” nevű, hullámvasúton ült. A feltörekvő sztár halálos sérüléseket szenvedett, amikor a kocsi kisiklott a Minas Center Parkban, egy vándorvásárban, amely akkoriban a brazíliai Itabirito városában járt. A helyi tűzoltóság megerősítette, hogy a fiatal előadó sajnos belehalt sérüléseibe, és szombat este (április 11.) a helyszínen halottnak nyilvánították.

A balesetben további három ember is megsérült, akiket azonnal a közeli kórházba szállítottak kivizsgálásra. A rendőrség nyomozást indított a műszaki hiba pontos okának kiderítésére. Két férfit, egy 45 és egy 24 éveset letartóztattak, a lehetséges gondatlanság vagy emberölés ügyében folyó nyomozás részeként.

A szervezők nyilatkozatukban így fogalmaztak:

A cég mélyen sajnálja a történteket, és kifejezi együttérzését az áldozat családjával és közeli barátaival. Teljes mértékben együttműködünk az illetékes hatóságokkal a körülmények tisztázása érdekében.

A parkot azóta bezárták, és a NeedToKnow beszámolója szerint másnap reggel munkások már a bontási munkálatokat végezték. Beatriz-t ígéretes tehetségként tartották számon Brazília virágzó gospelzenei színtérén. Váratlan halála mély gyászt váltott ki rajongói és Itabirito szoros közössége körében. Vasárnap délután szülővárosában temették el Carolina Beatriz de Deus Macielt. A nyomozás folytatódik - írja a Daily Star.

 

