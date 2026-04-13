Mentőhelikopter és feszítővágó kellett: súlyos baleset történt Magyarországon

A kapuvári és csornai hivatásos tűzoltók kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek azt a három embert, aki beszorult egy személyautóba, miután az egy tehergépkocsival karambolozott a 85-ös főúton, Veszkény közelében. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik