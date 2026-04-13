Mentőhelikopter és feszítővágó kellett: súlyos baleset történt Magyarországon

Összeütközött egy személyautó és egy tehergépkocsi a 85-ös főúton, Veszkény közelében. A személygépkocsiba hárman beszorultak. Őket feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kapuvári és csornai hivatásos tűzoltók, írta a katasztrófavédelem, majd közölte, mentőkre, sőt mentőhelikopterre is szükség lett végül.
A kapuvári és csornai hivatásos tűzoltók kiszabadították, kiemelték, majd átadták a mentőknek azt a három embert, aki beszorult egy személyautóba, miután az egy tehergépkocsival karambolozott a 85-ös főúton, Veszkény közelében. A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik
- írják frissítésükben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.