Tűz ütött ki a Bihari János utcánál - erőgépet is be kell vetni

Rohantak a lánglovagok, miután tűz keletkezett Abonyban, a Bicskei út és a Bihari János utca közelében. Nádas és összehordott gumitörmelék égett mintegy fél hektáron.
A ceglédi és a szolnoki hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyeket erőgép is segít majd - írja a katasztrófavédelem.
