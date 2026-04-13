Tűz ütött ki a Bihari János utcánál - erőgépet is be kell vetni

Rohantak a lánglovagok, miután tűz keletkezett Abonyban, a Bicskei út és a Bihari János utca közelében. Nádas és összehordott gumitörmelék égett mintegy fél hektáron.

A ceglédi és a szolnoki hivatásos tűzoltók öt vízsugárral eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat, amelyeket erőgép is segít majd - írja a katasztrófavédelem.