Páncélozott autóval, fegyverekkel érkeztek szombat reggel (ápr. 25.) a TEK emberei Kelenföldre, az Etele úthoz az egyik társasházhoz – írta meg elsőként a Bors. Azért volt szükség rájuk, mert a második emeleten az egyik lakásban egy fiatal férfi azzal fenyegetőzött, hogy meggyilkolja a barátnőjét. A túszdráma Kelenföldön szerencsére jól végződött: információink szerint elfogták a férfit.

Ahogyan arról a Bors beszámolt, tucatnyi TEK-es lepte el szombat reggel az Etele úti társasházat. Túszdráma miatt vonultak ki, ugyanis egy férfi késsel végezni akart a fiatal barátnőjével. A helyiek végig nézték az akciót.

Az utcán hatalmas páncélozott autó jelent meg és több fegyveres TEK-es is és mesterlövészeket is hoztak. Mellettük jöttek még rendőrök és mentősök is. Hamar kiderült, hogy túszdráma folyik, mivel egy fiatal férfi meg akarja gyilkolni a barátnőjét. Vele tárgyaltak az egyenruhások…

– mondta lapunknak egy helybéli férfi.

Hosszú percekig tartott a tárgyalás a férfi és a rendőrök között, ám végül sikerült elfogniuk a támadót. A férfit végül bilincsben ültették a mentőautóba, ahol továbbra is TEK-esek őrizték. A barátnője jól van, úgy tudjuk nem esett bántódása.

Kérdésünkre a BRFK, megerősítette a túszdrámát:

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van

– közölték.

