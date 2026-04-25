Túszdráma Kelenföldön: fotón az elkövető, aki gyilkossággal fenyegetőzött – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 15:20
túszdrámaKelenföld
TEK-esek lepték el Kelenföld egyik utcáját. A Bors információi szerint egy fiatal férfi fenyegetőzött azzal, hogy meggyilkolja a barátnőjét. Vele tárgyaltak az egyenruhások. Végül elfogták, elszámoltatása folyamatban van.
Mongyi Nikolett
Páncélozott autóval, fegyverekkel érkeztek szombat reggel (ápr. 25.) a TEK emberei Kelenföldre, az Etele úthoz az egyik társasházhoz – írta meg elsőként a Bors. Azért volt szükség rájuk, mert a második emeleten az egyik lakásban egy fiatal férfi azzal fenyegetőzött, hogy meggyilkolja a barátnőjét. A túszdráma Kelenföldön szerencsére jól végződött: információink szerint elfogták a férfit. 

Túszdráma Kelenföldön: kivonult a TEK Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Túszdráma Kelenföldön: bilincsben ültették a mentőautóba a támadót

Ahogyan arról a Bors beszámolt, tucatnyi TEK-es lepte el szombat reggel az Etele úti társasházat. Túszdráma miatt vonultak ki, ugyanis egy férfi késsel végezni akart a fiatal barátnőjével. A helyiek végig nézték az akciót. 

Az utcán hatalmas páncélozott autó jelent meg és több fegyveres TEK-es is és mesterlövészeket is hoztak. Mellettük jöttek még rendőrök és mentősök is. Hamar kiderült, hogy túszdráma folyik, mivel egy fiatal férfi meg akarja gyilkolni a barátnőjét. Vele tárgyaltak az egyenruhások…

 – mondta lapunknak egy helybéli férfi.

Íme a támadó, aki azzal fenyegette a barátnőjét, hogy megöli  Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Hosszú percekig tartott a tárgyalás a férfi és a rendőrök között, ám végül sikerült elfogniuk a támadót. A férfit végül bilincsben ültették a mentőautóba, ahol továbbra is TEK-esek őrizték. A barátnője jól van, úgy tudjuk nem esett bántódása. 

Kérdésünkre a BRFK, megerősítette a túszdrámát: 

2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége  is a helyszínre ment.  A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a  rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van

 – közölték. 

A túszdrámáról itt tudod megnézni a galériánkat: 

Galéria: Barátnőjét ejtette túszul egy férfi Kelenföldön
Golyóálló mellényben, védőpajzzsal érkeztek a TEk-esek Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

 

 

