Túszdráma Pécsen: üldözték, elrabolták, rálőttek a férfire, de ezután jött a legdurvább - Videó

Sokkoló túszdráma történt Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Rendészeti Államtitkárság számolt be arról, hogy február 21-én emberrablók raboltak el egy férfit. Rálőttek, összeverték és milliós váltságdíjat követeltek tőle, majd megfenyegették, hogy ha nem teljesíti a követelést, akár az az életébe is kerülhet. Végül a sérült férfi a rendőrséghez fordult, így a TEK akcióba lépett, rajtaütöttek az emberrablókon.
Mintha egy akciófilmből vették volna az ötletet azok a bűnözők, akik február 21-én elrabolták az egyik ismerősüket. A rendőrség szerint egy vérző orrú férfi sétált be a kapitányságra Pécsen, aki azt állította, hogy nemrég elrabolták őt. Az elsőre megdöbbentő történetről hamar kiderült, hogy igaz. A férfi elmondta, hogy előző este egy ismerősével elment Pécs mellé egy településre szórakozni, ahol az autójánál megjelent egy korábbról ismert férfi. Először ráüvöltött a támadó, majd követelte tőle, hogy szálljon ki a kocsiból.
A pécsi férfi nem rémült meg, nem szállt ki, sőt el is hajtott az autójával, faképnél hagyva az üvöltöző ellenfelét. Ám az sem hagyta ennyiben a dolgot, utána iramodott, be is érte őt egy erdős területen és megállította. Ez után fegyvert rántott.
A jobb oldali ablakon keresztül gáz-riasztó fegyverrel többször rálőtt a férfira. Eközben a támadó egyik haverja is a helyszínre sietett, aki kirángatta az áldozatot a kocsijából. Ahogy ez megtörtént, ütni és rúgni kezdték, majd betuszkolták egy kocsiba, pokrócot húztak a fejére és elhajtottak vele.
Az egyik támadó útközben úgy döntött, hogy neki „elég volt mára” és kiszállt a kocsiból, míg társa a sérült férfit egy pécsi lakásra vitte, ahol váltságdíjként 4 millió forintot követelt tőle. Az emberrabló kijelentette, hogy nem feltétlenül kell ezt pénzben teljesítenie, elfogad ugyanilyen értékben akár munkagépeket is. Másnap reggel a támadó arra utasította a pécsi férfit, hogy menjen az apjához és szedje össze a gépeket, majd vigye el az előre meghatározott telephelyre azokat. Minderre másfél órát adott neki, és hozzá ette, ha nem teljesíti a követelést, akkor újra össze fogják verni.
Azonban arra nem számítottak, hogy a betört orrú férfi nem ijed meg kellőképen a túszdrámától. Ugyanis a váltságdíj teljesítése helyett a férfi először látleletet vetetett, majd a rendőrségre ment feljelentést tenni. Innen pedig beindult a gépezet, ugyanis az emberrablókért állig felfegyverezett egység ment a Terrorelhárítási Központtól. A TEK emberei szó szerint letarolták az emberrablókat. A 24 éves pécsi és 33 éves tolnai férfit előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat. Emberrablás miatt nyomoz ellenük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Még egészen fiatalok az elkövetők, ám úgy tűnik, ezzel a bűncselekménnyel megpecsételték a sorsukat. Dr. Fridmann Róbert szerint súlyos börtönbüntetés várhat rájuk.
Mivel a támadók összeverték a sértettet, ráadásul rá is lőttek és még fogva is tartották, akár 10-15 év börtönbüntetés is várhat rájuk. Illetve az is felmerülő tényező, hogy azok az emberek, akik tudtak arról, hogy emberrablás készül és nem szóltak, bűncselekményt követtek el. Ők akár 3 évre is börtönbe kerülhetnek
– mondta el az ügyvéd.
