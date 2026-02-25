Túszdráma Pécsen: üldözték, elrabolták, rálőttek a férfire, de ezután jött a legdurvább - Videó

Sokkoló túszdráma történt Pécsen. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Rendészeti Államtitkárság számolt be arról, hogy február 21-én emberrablók raboltak el egy férfit. Rálőttek, összeverték és milliós váltságdíjat követeltek tőle, majd megfenyegették, hogy ha nem teljesíti a követelést, akár az az életébe is kerülhet. Végül a sérült férfi a rendőrséghez fordult, így a TEK akcióba lépett, rajtaütöttek az emberrablókon.

Túszdráma történt Pécsen. A TEK emberei mentek az emberrablókért / Fotó: TEK

Túszdráma Pécsen, fegyveresek rohanták le az emberrablókat

Mintha egy akciófilmből vették volna az ötletet azok a bűnözők, akik február 21-én elrabolták az egyik ismerősüket. A rendőrség szerint egy vérző orrú férfi sétált be a kapitányságra Pécsen, aki azt állította, hogy nemrég elrabolták őt. Az elsőre megdöbbentő történetről hamar kiderült, hogy igaz. A férfi elmondta, hogy előző este egy ismerősével elment Pécs mellé egy településre szórakozni, ahol az autójánál megjelent egy korábbról ismert férfi. Először ráüvöltött a támadó, majd követelte tőle, hogy szálljon ki a kocsiból.

A pécsi férfi nem rémült meg, nem szállt ki, sőt el is hajtott az autójával, faképnél hagyva az üvöltöző ellenfelét. Ám az sem hagyta ennyiben a dolgot, utána iramodott, be is érte őt egy erdős területen és megállította. Ez után fegyvert rántott.

A jobb oldali ablakon keresztül gáz-riasztó fegyverrel többször rálőtt a férfira. Eközben a támadó egyik haverja is a helyszínre sietett, aki kirángatta az áldozatot a kocsijából. Ahogy ez megtörtént, ütni és rúgni kezdték, majd betuszkolták egy kocsiba, pokrócot húztak a fejére és elhajtottak vele.



Állig felfegyverkezve rontottak az emberrablókra / Fotó: TEK

Az egyik támadó útközben úgy döntött, hogy neki „elég volt mára” és kiszállt a kocsiból, míg társa a sérült férfit egy pécsi lakásra vitte, ahol váltságdíjként 4 millió forintot követelt tőle. Az emberrabló kijelentette, hogy nem feltétlenül kell ezt pénzben teljesítenie, elfogad ugyanilyen értékben akár munkagépeket is. Másnap reggel a támadó arra utasította a pécsi férfit, hogy menjen az apjához és szedje össze a gépeket, majd vigye el az előre meghatározott telephelyre azokat. Minderre másfél órát adott neki, és hozzá ette, ha nem teljesíti a követelést, akkor újra össze fogják verni.