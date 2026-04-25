Túszdráma Kelenföldön: TEK-esek leptek el egy társasházat – Fotók

Mesterlövészek és TEK-esek lepték el szombat reggel Kelenföldön az Etele út környékén lévő társasházat - tudta meg a Bors. Több helyi is érdeklődve figyeli az eseményeket, elmondásaik szerint túszdráma folyik az épületben, amihez mesterlövészek is érkeztek.
Állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben érkekztek a TEK emberei szombat reggel Kelenföldre az egyik társasházhoz. A helyiek azonnal fényképeket készítettek róluk, amit meg is osztottak. Többen figyelik az akciót. Azt mondják, túszdráma van folyamatban.
Elvileg túsztárgyalás történik az épületben. Érkeztek mesterlövészek is a házhoz. Több TEK-es is van az utcán teljesen menetfelszerelésben és rendőrök is vannak velük
- mondta el egy helyi lakos.
Információink szerint egy fiatal férfi tartja fogva a párját, vele tárgyalnak a TEK-esek és hatóságok.
Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik egyelőre szűkszavúan annyit mondtak, hogy rendőrségi intézkedés van folyamatban és későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.
Frissítés:
A rendőrség az alábbi közleményt jutatta el a Borsnak:
Tájékoztatjuk, hogy 2026. április 25-én 9 óra 47 perckor bejelentés érkezett, miszerint egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi lakásból. A BRFK járőrei, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói és a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment. A nő a lakásból kijött, élettársát pedig a rendőrök elfogták. A férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során személyi sérülés nem történt.
