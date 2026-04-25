Túszdráma Kelenföldön: TEK-esek leptek el egy társasházat – Fotók

Mesterlövészek és TEK-esek lepték el szombat reggel Kelenföldön az Etele út környékén lévő társasházat - tudta meg a Bors. Több helyi is érdeklődve figyeli az eseményeket, elmondásaik szerint túszdráma folyik az épületben, amihez mesterlövészek is érkeztek.

Fotó: Kovács Gábor, Kelenföld - A nyolcas körzet

Állig felfegyverkezve, golyóálló mellényben érkekztek a TEK emberei szombat reggel Kelenföldre az egyik társasházhoz. A helyiek azonnal fényképeket készítettek róluk, amit meg is osztottak. Többen figyelik az akciót. Azt mondják, túszdráma van folyamatban.

Elvileg túsztárgyalás történik az épületben. Érkeztek mesterlövészek is a házhoz. Több TEK-es is van az utcán teljesen menetfelszerelésben és rendőrök is vannak velük

- mondta el egy helyi lakos.

Információink szerint egy fiatal férfi tartja fogva a párját, vele tárgyalnak a TEK-esek és hatóságok.

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik egyelőre szűkszavúan annyit mondtak, hogy rendőrségi intézkedés van folyamatban és későbbre ígértek bővebb tájékoztatást.

Frissítés:

A rendőrség az alábbi közleményt jutatta el a Borsnak: