Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

Megrendítő hír érkezett: James Valentine, az ausztrál nemzeti műsorszolgáltató legendás rádióműsorvezetője 64 éves korában elhunyt, két évvel a rákdiagnózis után.
Valentine, akit leginkább az Australian Broadcasting Corporation (ABC) sydney-i Afternoons című rádióműsorának műsorvezetőjeként ismertek – ezt a szerepet több mint 20 éven át töltötte be –, elismert zenész is volt. 2024-ben nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála, és kezelés céljából szünetet tartott. Tavaly rövid időre visszatért a rádióba, majd februárban végleg visszavonult.
Hugh Marks, az ABC ügyvezető igazgatója úgy jellemezte őt, mint „megbízható társát... a sydney-i hallgatóságunk generációinak”, aki „melegséget, szellemességet és emberséget hozott a rádióba”. Valentine-t felesége és két gyermeke gyászolja. Családja közleményében azt írta, hogy „békésen, otthon, szerető családja körében” hunyt el.
Betegsége alatt James végig a saját útját járta, egészen a végéig, amikor az önkéntes eutanázia mellett döntött. Ő és családja egyaránt hálásak azért, hogy lehetőséget kapott arra, hogy a saját feltételei szerint távozzon. Nyugodt volt, méltóságteljes, mint mindig, és valahogy még mindig megnevettetett minket
– áll a közleményben az ABC szerint.
A rádiózáson kívül Valentine számos zenekarban játszott szaxofonon, köztük a The Modelsben, amely két listavezető slágerrel büszkélkedhetett, és turnézott az Egyesült Államokban és Európában. Csütörtökön rengetegen búcsúztak a közkedvelt műsorvezetőtől; az ABC műsorvezetője, Robbie Buck „vidámnak, féktelennek és hihetetlenül éles eszűnek” írta le őt.
Richard Glover, Valentine egykori ABC-s kollégája elmondta, hogy Valentine „25 éven át minden nap felvidította a város hangulatát”, míg Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök az ABC rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Valentine „olyan ember volt, akit mindig érdemes volt meghallgatni”.
Sam Mostyn Ausztrália főkormányzója elmondta, hogy Valentine-t nemrég jelölték és kitüntették az Order of Australia (AM) tagjává a műsorszolgáltatásban, zenészként és a művészetek támogatójaként végzett munkájáért. A kitüntetést szombaton adták át feleségének és gyermekeinek - írja a BBC.
„Ötletei, akárcsak a rádióban, egyszerűen csodálatosak, kedvesek, ésszerűek és igazán fontosak voltak azzal kapcsolatban, hogy hogyan jön össze a közösség, és hogy mindannyiunknak van szerepe” – mondta Mostyn az ABC rádiónak.
