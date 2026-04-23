Tragikus hír érkezett: elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

Megrendítő hír érkezett: James Valentine, az ausztrál nemzeti műsorszolgáltató legendás rádióműsorvezetője 64 éves korában elhunyt, két évvel a rákdiagnózis után.

Valentine, akit leginkább az Australian Broadcasting Corporation (ABC) sydney-i Afternoons című rádióműsorának műsorvezetőjeként ismertek – ezt a szerepet több mint 20 éven át töltötte be –, elismert zenész is volt. 2024-ben nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála, és kezelés céljából szünetet tartott. Tavaly rövid időre visszatért a rádióba, majd februárban végleg visszavonult.

Hugh Marks, az ABC ügyvezető igazgatója úgy jellemezte őt, mint „megbízható társát... a sydney-i hallgatóságunk generációinak”, aki „melegséget, szellemességet és emberséget hozott a rádióba”. Valentine-t felesége és két gyermeke gyászolja. Családja közleményében azt írta, hogy „békésen, otthon, szerető családja körében” hunyt el.

Betegsége alatt James végig a saját útját járta, egészen a végéig, amikor az önkéntes eutanázia mellett döntött. Ő és családja egyaránt hálásak azért, hogy lehetőséget kapott arra, hogy a saját feltételei szerint távozzon. Nyugodt volt, méltóságteljes, mint mindig, és valahogy még mindig megnevettetett minket

– áll a közleményben az ABC szerint.

A rádiózáson kívül Valentine számos zenekarban játszott szaxofonon, köztük a The Modelsben, amely két listavezető slágerrel büszkélkedhetett, és turnézott az Egyesült Államokban és Európában. Csütörtökön rengetegen búcsúztak a közkedvelt műsorvezetőtől; az ABC műsorvezetője, Robbie Buck „vidámnak, féktelennek és hihetetlenül éles eszűnek” írta le őt.

Richard Glover, Valentine egykori ABC-s kollégája elmondta, hogy Valentine „25 éven át minden nap felvidította a város hangulatát”, míg Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök az ABC rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Valentine „olyan ember volt, akit mindig érdemes volt meghallgatni”.

Sam Mostyn Ausztrália főkormányzója elmondta, hogy Valentine-t nemrég jelölték és kitüntették az Order of Australia (AM) tagjává a műsorszolgáltatásban, zenészként és a művészetek támogatójaként végzett munkájáért. A kitüntetést szombaton adták át feleségének és gyermekeinek - írja a BBC.