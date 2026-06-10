Te el mernél indulni egyedül? Mutatjuk a legbiztonságosabb országokat egyedül utazó nők számára

A társak nélküli világjárás ma már messze nem számít ritkaságnak, sokkal inkább a szabadság és a személyes fejlődés egyik legnépszerűbb formája. Egy friss, kétezer fő megkérdezésével készült turisztikai felmérés szerint a megkérdezett hölgyek 40 százaléka nyaralt már önállóan, 30 százalékuk pedig bármikor újra útra kelne kísérő nélkül. Ez a tendencia azt mutatja, hogy az egyedül utazó nők tábora folyamatosan szélesedik: a legaktívabbak a 25 és 44 év közöttiek, de a legfiatalabb korosztály, valamint az 55 év felettiek körében is egyre többen tervezgetik az első ilyen jellegű kalandjukat.
A külképviseletek figyelmeztetései és a kockázatok miatt a tudatos tervezés elengedhetetlen. Egy átfogó, több mint 150 országot vizsgáló nemzetközi index segít eligazodni a lehetőségek között, kiszűrve a veszélyes területeket. A legbiztonságosabb országokról szóló elemzés olyan szempontokat vett alapul, mint a lakosság angoltudása, a szállások és a taxi árai, az orvosi ellátás elérhetősége, valamint a legfontosabb tényező: a szubjektív biztonságérzet és a nemek közötti egyenlőség helyzete.
A globális adatok alapján a nemek közötti egyenlőség terén minimális előrelépés történt, a szakadék mintegy 68,8 százaléka zárult be világszerte. Bár a teljes egyenjogúságot még egyetlen állam sem érte el, Észak-Amerika és Európa jár az élen ebben a folyamatban. A nők társadalmi helyzete és a mindennapi biztonság szorosan összefügg: a listát Izland vezeti, amelyet Finnország és Norvégia követ. A legjobb tíz között szerepel még az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Svédország, Moldova, Namíbia, Németország és Írország is.
Nappal a legtöbb turisztikai központ problémamentes, ám a sötétedés utáni biztonságérzet már jelentős eltéréseket mutat. Ha kizárólag azt vizsgáljuk, mennyire magabiztosan sétálnak a hölgyek éjszaka egyedül, meglepő eredmények születnek.
Ebben a kategóriában Kína áll az élen 93 százalékkal, mögötte az Egyesült Arab Emírségek (90%) és Szaúd-Arábia (89%) következik. Európából csupán négy ország fért be az éjszakai top 10-be: Svájc (86%), Dánia (84%), Finnország (81%) és Horvátország (80%). Németországban ez az arány romlott, mindössze a nők 65 százaléka érzi magát biztonságban az éjszakai utcákon, míg a lista végén a Dominikai Köztársaság (23%), Chile (29%) és Peru (35%) található.
Összetett védelmi szempontok alapján az egyedül utazó nők számára Finnország nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, szorosan mögötte Dánia és Svédország végzett. Érdekesség, hogy a szállások árait tekintve Indonézia a legkedvezőbb, míg Svájc a legdrágább opció. Orvosi ellátottság terén Görögországban vagy Belgiumban a legkönnyebb segítséget kapni, míg Laoszban vagy Vietnámban jóval korlátozottabbak a lehetőségek.
Az öreg kontinensen kívül is találhatók kiváló minősítésű államok. A tengerentúli területek közül Új-Zéland bizonyult a legjobbnak, amelyet Ausztrália követ. A biztonságos Európán kívüli célpontok élmezőnye az alábbiak szerint alakul:
Mindent összevetve – az árakat, a védelmet és az infrastruktúrát is beleértve – Finnország lett a abszolút győztes, a képzeletbeli dobogóra pedig Svédország és Dánia állhatott még fel. Az európai kontinens így továbbra is a legstabilabb bázis a magányos utazók számára.
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