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Nőként egyedül utaznál? Ime a legbiztonságosabb úti célok.

Te el mernél indulni egyedül? Mutatjuk a legbiztonságosabb országokat egyedül utazó nők számára

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors biztonság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 17:45
egyedül utazó nőFinnország
Az önálló utazás világa rengeteg lehetőséget rejt, ám a tervezés során a biztonság kérdése kulcsfontosságú szempont. A megfelelő célpont kiválasztásával az egyedül utazó nők is felejthetetlen és gondtalan élményekkel gazdagodhatnak.
Oroszi Rita
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A társak nélküli világjárás ma már messze nem számít ritkaságnak, sokkal inkább a szabadság és a személyes fejlődés egyik legnépszerűbb formája. Egy friss, kétezer fő megkérdezésével készült turisztikai felmérés szerint a megkérdezett hölgyek 40 százaléka nyaralt már önállóan, 30 százalékuk pedig bármikor újra útra kelne kísérő nélkül. Ez a tendencia azt mutatja, hogy az egyedül utazó nők tábora folyamatosan szélesedik: a legaktívabbak a 25 és 44 év közöttiek, de a legfiatalabb korosztály, valamint az 55 év felettiek körében is egyre többen tervezgetik az első ilyen jellegű kalandjukat.

Egyedül utazó nők körében a tengerparti meditrerrán úti cél nagy kedvenc.
Egyedül utazó nők számára is biztonságos lehet a világjárás, ha körültekintően szervezik. 
Fotó: maxbelchenko /  Shutterstock 
  • Növekvő trend: a nők 40%-a utazott már kísérő nélkül, a szabadság és a fejlődés miatt egyre népszerűbb ez az életforma.
  • Északi dominancia: az összesített biztonsági és jóléti mutatók alapján Finnország, Svédország és Dánia áll a rangsor élén.
  • Eltérő valóság: miközben a papíron mért egyenjogúságban Skandinávia vezet, az éjszakai biztonságérzet terén Kína és az arab országok végeztek az élen.

Hol garantált a biztonság az egyedül utazó nők számára?

A külképviseletek figyelmeztetései és a kockázatok miatt a tudatos tervezés elengedhetetlen. Egy átfogó, több mint 150 országot vizsgáló nemzetközi index segít eligazodni a lehetőségek között, kiszűrve a veszélyes területeket. A legbiztonságosabb országokról szóló elemzés olyan szempontokat vett alapul, mint a lakosság angoltudása, a szállások és a taxi árai, az orvosi ellátás elérhetősége, valamint a legfontosabb tényező: a szubjektív biztonságérzet és a nemek közötti egyenlőség helyzete.

A globális adatok alapján a nemek közötti egyenlőség terén minimális előrelépés történt, a szakadék mintegy 68,8 százaléka zárult be világszerte. Bár a teljes egyenjogúságot még egyetlen állam sem érte el, Észak-Amerika és Európa jár az élen ebben a folyamatban. A nők társadalmi helyzete és a mindennapi biztonság szorosan összefügg: a listát Izland vezeti, amelyet Finnország és Norvégia követ. A legjobb tíz között szerepel még az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Svédország, Moldova, Namíbia, Németország és Írország is.

Egy fiatal, vörös ruhás nő áll háttal egy erkélyen egy felhőkarcolós panoráma előtt.
Dubai kifejezetten biztonságos desztináció az egyedül utazó nők körében. 
Fotó: Sven Hansche /  Shutterstock 

Éjszakai nyugalom és a legfőbb menedékek

Nappal a legtöbb turisztikai központ problémamentes, ám a sötétedés utáni biztonságérzet már jelentős eltéréseket mutat. Ha kizárólag azt vizsgáljuk, mennyire magabiztosan sétálnak a hölgyek éjszaka egyedül, meglepő eredmények születnek.

Ebben a kategóriában Kína áll az élen 93 százalékkal, mögötte az Egyesült Arab Emírségek (90%) és Szaúd-Arábia (89%) következik. Európából csupán négy ország fért be az éjszakai top 10-be: Svájc (86%), Dánia (84%), Finnország (81%) és Horvátország (80%). Németországban ez az arány romlott, mindössze a nők 65 százaléka érzi magát biztonságban az éjszakai utcákon, míg a lista végén a Dominikai Köztársaság (23%), Chile (29%) és Peru (35%) található.

Összetett védelmi szempontok alapján az egyedül utazó nők számára Finnország nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, szorosan mögötte Dánia és Svédország végzett. Érdekesség, hogy a szállások árait tekintve Indonézia a legkedvezőbb, míg Svájc a legdrágább opció. Orvosi ellátottság terén Görögországban vagy Belgiumban a legkönnyebb segítséget kapni, míg Laoszban vagy Vietnámban jóval korlátozottabbak a lehetőségek.

Fiatal nő áll háttal széles karimájú kalapban az Eiffel-torony előtt.
Európa még mindig kiemelkedik a biztonság és a nemek közötti egyenlőség terén. 
Fotó: Alliance Images /  Shutterstock 

Európán túli alternatívák

Az öreg kontinensen kívül is találhatók kiváló minősítésű államok. A tengerentúli területek közül Új-Zéland bizonyult a legjobbnak, amelyet Ausztrália követ. A biztonságos Európán kívüli célpontok élmezőnye az alábbiak szerint alakul:

  • Új-Zéland
  • Ausztrália
  • Georgia (Grúzia)
  • Kanada
  • Argentína
  • Uruguay
  • Egyesült Arab Emírségek
  • Dél-Korea
  • Malajzia

Mindent összevetve – az árakat, a védelmet és az infrastruktúrát is beleértve – Finnország lett a abszolút győztes, a képzeletbeli dobogóra pedig Svédország és Dánia állhatott még fel. Az európai kontinens így továbbra is a legstabilabb bázis a magányos utazók számára.

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