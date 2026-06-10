Te el mernél indulni egyedül? Mutatjuk a legbiztonságosabb országokat egyedül utazó nők számára

A társak nélküli világjárás ma már messze nem számít ritkaságnak, sokkal inkább a szabadság és a személyes fejlődés egyik legnépszerűbb formája. Egy friss, kétezer fő megkérdezésével készült turisztikai felmérés szerint a megkérdezett hölgyek 40 százaléka nyaralt már önállóan, 30 százalékuk pedig bármikor újra útra kelne kísérő nélkül. Ez a tendencia azt mutatja, hogy az egyedül utazó nők tábora folyamatosan szélesedik: a legaktívabbak a 25 és 44 év közöttiek, de a legfiatalabb korosztály, valamint az 55 év felettiek körében is egyre többen tervezgetik az első ilyen jellegű kalandjukat.

Egyedül utazó nők számára is biztonságos lehet a világjárás, ha körültekintően szervezik.

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Növekvő trend: a nők 40%-a utazott már kísérő nélkül, a szabadság és a fejlődés miatt egyre népszerűbb ez az életforma.

a nők 40%-a utazott már kísérő nélkül, a szabadság és a fejlődés miatt egyre népszerűbb ez az életforma. Északi dominancia: az összesített biztonsági és jóléti mutatók alapján Finnország, Svédország és Dánia áll a rangsor élén.

az összesített biztonsági és jóléti mutatók alapján Finnország, Svédország és Dánia áll a rangsor élén. Eltérő valóság: miközben a papíron mért egyenjogúságban Skandinávia vezet, az éjszakai biztonságérzet terén Kína és az arab országok végeztek az élen.

Hol garantált a biztonság az egyedül utazó nők számára?

A külképviseletek figyelmeztetései és a kockázatok miatt a tudatos tervezés elengedhetetlen. Egy átfogó, több mint 150 országot vizsgáló nemzetközi index segít eligazodni a lehetőségek között, kiszűrve a veszélyes területeket. A legbiztonságosabb országokról szóló elemzés olyan szempontokat vett alapul, mint a lakosság angoltudása, a szállások és a taxi árai, az orvosi ellátás elérhetősége, valamint a legfontosabb tényező: a szubjektív biztonságérzet és a nemek közötti egyenlőség helyzete.

A globális adatok alapján a nemek közötti egyenlőség terén minimális előrelépés történt, a szakadék mintegy 68,8 százaléka zárult be világszerte. Bár a teljes egyenjogúságot még egyetlen állam sem érte el, Észak-Amerika és Európa jár az élen ebben a folyamatban. A nők társadalmi helyzete és a mindennapi biztonság szorosan összefügg: a listát Izland vezeti, amelyet Finnország és Norvégia követ. A legjobb tíz között szerepel még az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Svédország, Moldova, Namíbia, Németország és Írország is.