Hatalmas baleset az M3-mason Budapest felé, lezárták az utat

Két személyautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd közelében, a 127-es kilométerszelvénynél.
A balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
Két személyautó karambolozott Érden, a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződést lezárták - írja a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.