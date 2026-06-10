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Hatalmas baleset az M3-mason Budapest felé, lezárták az utat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 17:50
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Budapest felé egy sávon halad a forgalom a délutáni csúcsban.

Két személyautó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőkövesd közelében, a 127-es kilométerszelvénynél. 

A tűzoltók Mezőkövesdre rohantak áramtalanítani.
A tűzoltók Mezőkövesdre rohantak áramtalanítani. Fotó: Török János

A balesethez a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

Baleset történt Érden is

Két személyautó karambolozott Érden, a Kalotaszegi utca és a Késmárki utca kereszteződésében. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett kereszteződést lezárták - írja a katasztrófavédelem.

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