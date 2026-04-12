Meglepő fordulat a győri gázoló ügyében; dráma Fenyő Miklós sírjánál

Egymást érték a megrázó tragédiák ezen héten. Olvasóinkat különösen érdekelték ezek a történetek. Összegyűjtöttük, mely hírek érdekelték őket leginkább. Íme a TOP5 válogatásunk.

Dráma Fenyő Miklós sírjánál: mentők és rendőrök lepték el a temetőt

Ennek a történetnek középpontjában egy fiatal nő állt, akire a rendőrök a Farkasréti temetőben, Fenyő Miklós sírjánál találtak rá. A családja riasztották a hatóságokat.

Szilvi egy üveg borral és egy szál rózsával érkezett a sírhoz, mert úgy érezte, ott szeretné kisírni magát, és tanácsot „kérni” kedvenc énekesétől. Ám közben több félreérthető üzenetet küldött családtagjainak, akik megijedtek, hogy baj történhet. A nővére végül rendőrt hívott, a járőrök pedig mentővel kórházba szállíttatták a fiatal nőt, aki nyolc órát töltött megfigyelés alatt, mielőtt hazaengedték.

A fiatal nő később úgy nyilatkozott:

nem akart öngyilkos lenni, csupán meg akarta nyugtatni magát.

Szilvi úgy érezte, hogy a megnyugvást Fenyő Miklós sírjánál kaphatja meg / Fotó: családi album

Meglepő fordulat a győri gázoló ügyében: új vádemelés jöhet

A „győri gázolóként” ismertté vált férfi, egy tragikus baleset elkövetőjének tette korábban sokakat felkavart. Ebben az ismert balesetben egy 76 éves asszony vesztette életét, amikor egy sportautó a járdára sodródott és elütötte.

A sofőr a zöld jelzésnél hirtelen gyorsított, majd elvesztette uralmát az autó felett. Az idős hölgy a helyszínen meghalt.

Bár az ügyészség gyorsított eljárásban vádat emelt, a bíróság ezt nem fogadta el, és további szakértői vizsgálatokat tart szükségesnek. Az elhunyt asszony fia korábban úgy fogalmazott a Borsnak:

az édesanyját már semmi sem hozhatja vissza, de szeretné, ha a sofőr soha többé nem vezethetne autót.

Ebben a luxusautóban ült a győri gázoló, amikor elütötte az idős asszonyt, aki meghalt / Fotó: Mediaworks

Sokkoló tömegkarambol a Váci úton: autó zuhant le a hídról, ketten meghaltak

Nemrég megint egy brutális fővárosi baleset történt. Ez szombaton hajnalban történt a Göncz Árpád városközpont térségében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésénél. A balesetben öt autó ütközött össze, az ütközés ereje pedig akkora volt, hogy az egyik jármű átrepült a szalagkorláton, majd több métert zuhanva a Róbert Károly körútra esett.

A lezuhant autó teljesen összeroncsolódott, vezetője a helyszínen meghalt, míg egy másik sérült a kórházba szállítás közben vesztette életét.

A mentési munkálatok során több mentőegység dolgozott a helyszínen, a forgalmat hosszú időre lezárták.