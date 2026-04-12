Meglepő fordulat a győri gázoló ügyében; dráma Fenyő Miklós sírjánál

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 17:15
A győri gázoló ügye kapcsán egy érdekes bírósági döntés született... De sajnos ezen a héten más halálos tragédiák is történtek. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit!

Egymást érték a megrázó tragédiák ezen héten. Olvasóinkat különösen érdekelték ezek a történetek. Összegyűjtöttük, mely hírek érdekelték őket leginkább. Íme a TOP5 válogatásunk.

Dráma Fenyő Miklós sírjánál: mentők és rendőrök lepték el a temetőt

Ennek a történetnek középpontjában egy fiatal nő állt, akire a rendőrök a  Farkasréti temetőben, Fenyő Miklós sírjánál találtak rá. A családja riasztották a hatóságokat.

Szilvi egy üveg borral és egy szál rózsával érkezett a sírhoz, mert úgy érezte, ott szeretné kisírni magát, és tanácsot „kérni” kedvenc énekesétől. Ám közben több félreérthető üzenetet küldött családtagjainak, akik megijedtek, hogy baj történhet. A nővére végül rendőrt hívott, a járőrök pedig mentővel kórházba szállíttatták a fiatal nőt, aki nyolc órát töltött megfigyelés alatt, mielőtt hazaengedték.

A fiatal nő később úgy nyilatkozott: 

nem akart öngyilkos lenni, csupán meg akarta nyugtatni magát.

Szilvi úgy érezte, hogy a megnyugvást Fenyő Miklós sírjánál kaphatja meg / Fotó: családi album

Meglepő fordulat a győri gázoló ügyében: új vádemelés jöhet

A „győri gázolóként” ismertté vált férfi, egy tragikus baleset elkövetőjének tette korábban sokakat felkavart. Ebben az ismert balesetben egy 76 éves asszony vesztette életét, amikor egy sportautó a járdára sodródott és elütötte.

A sofőr a zöld jelzésnél hirtelen gyorsított, majd elvesztette uralmát az autó felett. Az idős hölgy a helyszínen meghalt. 

Bár az ügyészség gyorsított eljárásban vádat emelt, a bíróság ezt nem fogadta el, és további szakértői vizsgálatokat tart szükségesnek. Az elhunyt asszony fia korábban úgy fogalmazott a Borsnak: 

az édesanyját már semmi sem hozhatja vissza, de szeretné, ha a sofőr soha többé nem vezethetne autót.

Ebben a luxusautóban ült a győri gázoló, amikor elütötte az idős asszonyt, aki meghalt / Fotó: Mediaworks

Sokkoló tömegkarambol a Váci úton: autó zuhant le a hídról, ketten meghaltak

Nemrég megint egy brutális fővárosi baleset történt. Ez szombaton hajnalban történt a Göncz Árpád városközpont térségében, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésénél. A balesetben öt autó ütközött össze, az ütközés ereje pedig akkora volt, hogy az egyik jármű átrepült a szalagkorláton, majd több métert zuhanva a Róbert Károly körútra esett.

A lezuhant autó teljesen összeroncsolódott, vezetője a helyszínen meghalt, míg egy másik sérült a kórházba szállítás közben vesztette életét.

A mentési munkálatok során több mentőegység dolgozott a helyszínen, a forgalmat hosszú időre lezárták.

Halálos baleset
Az úttestet mindenhol törmelék borította, a felüljárón egy totálkárosra tört autó füstölgött, míg lent a körúton egy felismerhetetlenségig roncsolódott jármű hevert. Többen csak később értették meg, mi történhetett, amikor rájöttek, hogy a lent fekvő autó valójában a hídról zuhant le. / Fotó: Bors

Összetörtek: gyászolnak az Óbudán halálra gázolt Barnabás barátai

Mint arról a Bors is írt, tragédia történt március 30-án, a kora esti órákban. Egy 14 éves fiút, Barnabást az óbudai HÉV-síneknél gázolta el a szerelvény, amikor fülhallgatóval a fülében, telefonját nézve akart átkelni az átjárón.

A fiút életveszélyes állapotban szállították kórházba, és bár sokan imádkoztak érte, másnap belehalt sérüléseibe. Osztálytársai és tanárai szerint kedves, szerethető fiú volt, akinek barátjának lenni egyfajta „rangot jelentett”. Halála mély nyomot hagyott az egész iskolai közösségben.

Hév
A HÉV gázolta el a középiskolás fiút Fotó: Bors

Magyar színésznő ölte meg a saját kisfiát: évek múltán sem csillapodik az édesapa fájdalma

Ezen történetnek középpontjában a kétéves Alex áll, akit 2021-ben saját édesanyja gyilkolt meg Olaszországban.

A háttérben egy elhúzódó gyermekelhelyezési vita állt: a bíróság az apának ítélte volna a gyermeket, amit az anya nem tudott elfogadni. Alex idén kezdené az iskolát. Édesapja szívszorító szavakkal emlékezett rá a Bors-nak, kihangsúlyozva: egy ártatlan, szeretetre méltó kisfiút veszített el, és a történtekre szerinte nincs bocsánat.

Az olaszországi gyermekgyilkosság áldozatát ma is gyászolja az édesapja.
Az olaszországi gyermekgyilkosság áldozata már iskolába készülhetne Fotó: Olvasói

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
