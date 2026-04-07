Győri gázoló: meglepő döntés született az ügyben, ez nem mindennapi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 19:40
A bíró szerint új vádemelésre van szükség. A győri gázoló néven elhíresült ügyben csak így lehet tisztázni minden körülményt.
Z. H.
Mint arról a Bors korábban beszámolt, a 76 éves Ilona éppen hazafelé, Szilre tartott, amikor egy győri buszmegállóban várt a buszára még február 14-én. Mint utóbb kiderült, az idős asszony pont ott állt, ahová eddig tisztázatlan okok miatt Cs. Dávid egy méregdrága sportkocsival becsapódott. Az autóban ült a sofőr várandós élettársa is. A férfi a piros jelzésnél szabályosan megállt, de amint a lámpa zöldre váltott, a gázpedálra lépett, és hirtelen olyan mértékű gyorsításba kezdett, hogy elvesztette uralmát a jármű felett. Az Aston Martin megpördült, felcsapódott a járdára, ahol oszlopoknak ütközött és Ilonát is elütötte. A győri gázoló és a barátnője a balesetben könnyebben megsérült, a nő a helyszínen meghalt. Az ügyészség gyorsított eljárásban vádat emelt a férfi ellen, ám ez most alapjaiban változott meg.

Ebben a luxusautóban ült a győri gázoló, amikor elütötte az idős asszonyt, aki meghalt  / Fotó: Mediaworks

Hiába emelt vádat az ügyészség, a bíróság nem fogadta el azt. Mindez a TV2 esti Tények című hírműsorában hangzott el.

Győri gázoló: szakértői véleményekre is szükség lehet még

Egyszerű megítélésűnek kell kell lennie az ügynek, ahol az összes bizonyíték már rendelkezésre áll

 - mondta a Tények című műsorban Máté Kinga, a Győri Törvényszék sajtószóvivője. Mint a műsorban elhangzott, szakértői véleményekre is szükség lehet még.

Az nem hozza vissza az édesanyámat, ha a gázoló börtönbe kerül. Azt azonban fontosnak tartanám, hogy a férfi soha többé ne vezethessen autót!

- mondta még korábban az elhunyt asszony fia, János a Borsnak.

 

