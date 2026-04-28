Fényes nappal estek egymásnak – a belvárosban tört ki tömegverekedés

Fényes nappal tört ki tömegverekedés Miskolc belvárosában.

A forgalmas buszpályaudvarnál eldurvult vitában nők és férfiak egyaránt részt vettek, többen a földön végezték. A biztonsági őrök léptek közbe, majd a hatóságok kiérkezése után garázdaság miatt indult eljárás.

A verekedést kamerák vették fel - a felvételeken látható, ahogy a biztonsági őrök próbálják szétválasztani a résztvevőket.

Szoktak lenni néha, de kijönnek a rendőrök és elintézik őket

- mondta egy helyi lakos a verekedésekről, míg sokan hozzátették, hogy ez csak egy átlagos nap.

Egy helyi férfi elmondta, gondosórája van, így most sokkal biztonságosabban járhat, hiszen a verekedéseket félretéve is veszélyes a környék – írja a Tények.

