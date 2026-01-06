Elszabadult az erőszak a zsúfolt pályaudvaron: tömegverekedés tört ki, kilenc férfit letartóztattak

Tömegverekedés tört ki egy forgalmas vasútállomáson működő Wetherspoons pubban Londonban, amelynek következtében kilenc férfit vettek őrizetbe – erősítette meg a brit közlekedési rendőrség.
Az incidens szombat este, körülbelül 23 óra 20 perckor történt a londoni Victoria pályaudvaron, több tucat döbbent utas szeme láttára. A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, amint az egyik férfi többször fejbe üti a másikat a kocsma területén.
A beszámolók szerint a verekedés egy, az állomás csarnokára néző asztalnál kezdődött, azon a részen, ahonnan a Brighton, a Gatwick repülőtér és Surrey egyes térségei felé induló járatok érhetők el. A helyzet akkor fajult el igazán, amikor sorozatos ütéseket mértek az egyik résztvevő fejére.
Bár többen megpróbáltak közbelépni és szétválasztani a verekedőket, a hangulat végig feszült maradt. Az egy percnél valamivel hosszabb felvételt egy utas készítette az állomásról. A helyszínen dolgozó állomási alkalmazottak szintén igyekeztek megfékezni a dulakodást. Egy nő megpróbálta szétválasztani a férfiakat, azonban két résztvevő végül a földre került.
A British Transport Police közlése szerint az esethez rendőröket riasztottak, akik kilenc férfit tartóztattak le. Nyolc személyt garázdaság gyanújával vettek őrizetbe, egy férfit pedig közönséges testi sértés és garázdaság, míg egy másikat súlyos testi sértés kísérlete miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint valamennyi érintettet később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, a nyomozás jelenleg is folyamatban van, írja a Mirror.
