Elszabadult az erőszak a zsúfolt pályaudvaron: tömegverekedés tört ki, kilenc férfit letartóztattak

Tömegverekedés tört ki egy forgalmas vasútállomáson működő Wetherspoons pubban Londonban, amelynek következtében kilenc férfit vettek őrizetbe – erősítette meg a brit közlekedési rendőrség.

A rendőrségnek kellett intézkednie az elfajult verekedés miatt

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Repültek a pofonok, tömegverekedés történt

Az incidens szombat este, körülbelül 23 óra 20 perckor történt a londoni Victoria pályaudvaron, több tucat döbbent utas szeme láttára. A közösségi médiában megjelent felvételeken az látható, amint az egyik férfi többször fejbe üti a másikat a kocsma területén.

A beszámolók szerint a verekedés egy, az állomás csarnokára néző asztalnál kezdődött, azon a részen, ahonnan a Brighton, a Gatwick repülőtér és Surrey egyes térségei felé induló járatok érhetők el. A helyzet akkor fajult el igazán, amikor sorozatos ütéseket mértek az egyik résztvevő fejére.

Bár többen megpróbáltak közbelépni és szétválasztani a verekedőket, a hangulat végig feszült maradt. Az egy percnél valamivel hosszabb felvételt egy utas készítette az állomásról. A helyszínen dolgozó állomási alkalmazottak szintén igyekeztek megfékezni a dulakodást. Egy nő megpróbálta szétválasztani a férfiakat, azonban két résztvevő végül a földre került.