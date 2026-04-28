Mellbevágó fotók kerültek ki a kórházba került magyar válogatott focistáról

Nagy részletességgel számolt be a DVSC magyar válogatott focistájának, Bárány Donátnak a műtétjéről a Sportkórház – amely fotókat is megoszott az operációról. Dr. Czipri Mátyás főorvos szerint a 25 éves játékos gyógyulási esélyei jók, aminek idejét 3-6 hónapra teszi.
Bárány Donát idén, a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a magyar válogatottban, majd a görögök ellen újra lehetőséget kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól. A 77. percben viszont olyan szerencsétlenül rúgott össze az ellenfél egyik játékosával, hogy aláfordult a bokája és le kellett cserélni.
A Sportkórház beszámolója szerint, a diagnózis felállítását követően dr. Czipri Mátyás PhD osztályvezető főorvos a műtét mellett döntött.
Súlyos kombinált esetet oldottunk meg. A boka külső és belső oldali szalagrendszere is megsérült, ami instabillá tette a bokát. A műtétre azért volt szükség, mert így jobbak az esélyek a teljes felépülésre, és valamelyest gyorsabb is lehet a sportba való visszatérés. Először megvarrtuk a külboka szalagrendszerét, visszahorgonyoztuk a szakadt szalagrészeket. A belső oldalon, ahol majdnem komplett delta szalag sérülés volt, a szalag komponenseit horgonnyal behúztuk az eredeti helyére, ahonnan leszakadt, illetve a szalag többi állományát is megvarrtuk, újra egyesítettük. Történt még egy artroszkópia, amivel megállapítottuk. hogy az ízületi felszíneken szerencsére nincs szignifikáns eltérés. A gyógyulás esélyei jók, 3-6 hónapra tesszük az idejét
– fogalmazott dr. Czipri Mátyás.
Bárány Donát abban bízik, hogy talán elég lesz a 3 hónap is a felépüléshez, ehhez pedig minden orvosi utasítást be fog tartani.
