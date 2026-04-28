Most jött: holttestet találtak a Dunában Szigetújfalunál

A parttól mintegy 50 méterre egy holttest sodródott Szigetújfalu kikötőjénél. A Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakemberei számoltak be a tragikus esetről.
7 óra 40 perckor érkezett egy lakossági bejelentés arról, hogy Szigetújfalunál, a rév kikötő közelében egy holttestet észleltek a Dunában. A holttestet az egyesület szakemberei a ráckevei önkormányzati tűzoltókkal együttműködve emelték ki a vízből, majd a parton átadták a helyszínen tartózkodó rendőröknek és a mentőszolgálatnak.
Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak!
- írták az egyesület Facebook-oldalán.
