Sokkoló tragédia az M1-esen: meghalt egy 17 éves lány, több fiatal megsérült

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 14:38
Meghalt egy tehetséges fiatal lány az M1-es autópályán, miután a Ford Fiesta, amelyben utazott, lerobbant, majd egy másik autó belerohant.
A 17 éves Elise Thomas utas volt abban a Fiestában, amelyet egy másik jármű ütött el, miután az hirtelen lerobbant az M1-es autópályán. A Fiesta első gumija felrojtosodott és levált, és néhány percen belül, miközben Elise és két barátja segítségre vártak, egy másik autó hátulról belerohant a járműbe.

Fotó: Zalai hírlap

Az ütközés ereje akkor volt, hogy az autó átpörgött a másik oldalára. Elise életveszélyes sérüléseket szenvedett, míg egyik barátja súlyosan megsérült. Az eset részletei most, a Hull Koronabíróságon tartott tárgyaláson derültek ki, ahol a másik jármű vezetőjét azzal vádolták, hogy gondatlan vezetéssel okozta Elise halálát, valamint gondatlan vezetéssel súlyos sérülést okozott a másik utasnak 2023. augusztus 12-én. 

Elise Thomas 2023. augusztus 18-án, 23:45-kor a kórházban belehalt sérüléseibe.

Az ügyész, Jeremy Barton elmondta, hogy körülbelül reggel 8:15-kor a sofőr elindult dewbsbury-i otthonából barátaival, hogy Doncasterbe utazzanak, ahol a The Vamps együttest akarták megnézni. Elise az első utasülésen ült, míg a másik utas közvetlenül mögötte, a hátsó jobb oldali ülésen helyezkedett el. A csoport a 40-es csomópontnál hajtott fel az M1-es autópályára, ahol akkor négy forgalmi sáv volt használatban. Az autó éppen egy teherautót előzött, és nagyjából félig haladt el mellette, amikor a Fiesta „dübörgő hangot kezdett kiadni”, és az első jobb oldali gumiabroncs levált a felniről.

Ekkor félreálltak, majd körülbelül 29 másodperccel azután, hogy a Fiesta megállt, egy ezüst színű Vauxhall Corsa – amely éppen megelőzött egy másik járművet, majd visszatért a harmadik sávba – hátulról belerohant a lerobbant autóba.

A vád szerint a sofőr nem figyelt az előtte lévő útra. A három barátot szállító Fiestát az ütközés az egyes és kettes sávba pörgette, mielőtt végül megállt. A tragédiát okozó sofőr azzal védekezett a rendőrök előtt, hogy nem látta a másik autót. 

Az 51 éves, leedsi sofőr tárgyalását végül az eljárás közepén félbeszakították. A bíró utasítását követően minden vádpont alól felmentették, és az esküdtszéket feloszlatták – írja a Mirror.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
