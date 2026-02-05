Óriási balhé: rendőrök vitték el az őrjöngő szurkolót az NB II-es meccsről

Vádemelést javasol a rendőrség egy szurkolóval szemben, aki agresszívan viselkedett egy Bács-Kiskun vármegyei NB II-es labdarúgó-mérkőzésen, közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az eset még 2025 novemberében történt, amikor egy másodosztályú – NB II-es – futballmérkőzés lefújása után egy vendégszurkoló a rendezők felszólítása ellenére félretolta a mobil kordont, hogy bejusson a pályára. Amikor az egyik biztonsági munkatárs megpróbálta visszatartani, a férfi agresszíven reagált: lökdösni kezdte a rendezőt, majd ököllel arcon ütötte.
A rendbontót a tiszakécskei nyomozók azonosították. Kiderült, hogy egy 62 éves, karcagi férfiról van szó, akit rendbontás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A nyomozás az elmúlt napokban lezárult, a rendőrök pedig vádemelési javaslattal adták át az ügy iratait az ügyészségnek.
A rendőrség a tavaszi bajnoki szezon kezdetével ismét arra kéri a szurkolókat, hogy a mérkőzéseken sportszerűen viselkedjenek, tartsák be a rendezők utasításait, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a sportesemények mindenki számára biztonságos és jó hangulatú környezetben valósuljanak meg, írja a Police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.