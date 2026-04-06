"Már nem léteznek boldog ünnepek" – Till Tamás szülei gyermekük sírjánál töltik a húsvétot

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján biciklivel ment el otthonról, hogy megnézze a bajai lovardában nem sokkal előtte született kiscsikókat. Soha többé nem tért haza.

Till Tamás szólei húsvétkor is a sírhoz mennek Fotó: Bors

A 11 évesen eltűnt gyermek szülei 24 éven keresztül bíztak benne, hogy Tamás egy nap bekopogtat hozzájuk és magyarázatot ad a hosszas távollétére, ám 2024-ben rendőrök jelentek meg náluk, hogy DNS-mintát vegyenek tőlük. Mint kiderült, egy bajai tanya melléképületének betonja alól egy fiúgyermek földi maradványai kerültek elő, és a hatóság valószínűsítette, hogy Till Tamás csontvázát találták meg. A feltételezés beigazolódott, és az is kiderült, hogy a kisfiú gyilkosság áldozatává vált. A bűncselekménnyel vádolt F. János hamarosan bíróság elé áll.

Till Tamás Baján nyugszik

Mátyás, Tamáska édesapja a Borsnak elmondta: rendszeresen felkeresik gyermekük nyughelyét, és természetesen húsvétkor is így tesznek.

"Abban biztosak vagyunk, hogy meglátogatjuk Tamáska sírját, máskülönben a húsvétot nem ünnepeljük különösebben. Vendégségbe nem megyünk, és magunkhoz sem hívtunk nagyobb társaságot" – mondta a gyászoló férfi, majd felesége, Katalin is csatlakozott a beszélgetéshez:

Számunkra már nem léteznek boldog ünnepek, de örülünk, hogy legalább egymásnak vagyunk. A húsvétot kettesben töltjük, persze ha szerényen is, de megadjuk a módját

– mesélte a Borsnak nem sokkal az ünnepek előtt az anya.

Tillék nagypénteken halat fogyasztanak, a következő napokban pedig sonka is kerül az asztalra.

"Régen tartottuk a szokást, hogy húsvéthétfőn elvisszük a templomba a kalácsot megáldatni, de most anélkül is jó nekünk az étel. Az ünnep során Tamáskára gondolunk, és felidézem magamban, amikor még meglocsolt engem" – árulta el Katalin.