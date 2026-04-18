Till Tamás halála: fel kell nyitni a kisfiú sírját - a szülőknek újra át kell élniük a temetés borzalmát

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról az édesapja engedélyével, hogy megnézze a közeli lovardában nem sokkal korábban született csikót. A kisfiú soha többé nem ment haza. A szülei, Katalin és Mátyás 24 évig reménykedtek benne, hogy a gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, de nem így történt.

Till Tamás sírjában helyezhetik el az utolsó csontdarabját Fotó: Bors

Talán soha nem derül ki, hogy Till Tamás milyen sorsra jutott, ha negyed évszázad elteltével Fehér János nem jelentkezik a rendőrségen azzal, tudja, hol pihennek a kisfiú földi maradványai. A férfi egy barátja számára szeretett volna vádalkut elérni. Úgy hitte, hogy tette már elévült, ezért beismerte a gyilkosságot. A jogszabályt a rendőrök is így értelmezték, ezért a férfit elengedték, ám az ügyészség kinyilvánította, hogy az emberölés minősített esetei nem évülhetnek el. Fehért elfogták és letartóztatták. Az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. A mértékes indítványban azért nem szerepelhet életfogytiglan, mert az elkövetés idején a férfi csupán 16 éves volt.

Till Tamás csontdarabja a sírjába kerülhet

Az ügyész arra is indítványt tett, hogy a bíróság a büntetőeljárás során lefoglalt bűnjelek egy részét, többek között Tamáska pólóját, cipőjét és egy csontdarabját semmisítsék meg. A gyászoló szülők azonban kérhetik ezek kiadását. Lichy József, a család jogi képviselője a Borsnak elmondta: legalább a csontdarab vonatkozásában élni fognak ezzel a lehetőséggel.

Kegyeleti okokra fogunk hivatkozni, hiszen Katalin és Mátyás mindenképpen szeretné egy külön dobozkában Tamáska sírjában elhelyezni

– jelentette ki az ügyvéd. Hogy a csontdarabra miért van szükség a bizonyításhoz? Miután a kisfiú maradványai előkerültek, az azonosítás érdekében DNS-mintát vettek tőlük, hogy összevessék a gyermek DNS-ével. Tamáska mintáját ebből a csontdarabból nyerték ki.

- A szükséges vizsgálatot, az igazságügyi hemogenetikai szakértő végezte. Őt a bírósági tárgyalásra be fogják idézni. A gyakorlat szerint akkor a befóliázott testrészt felmutatják neki, hogy kinyilváníthassa, valóban azt a darabkát vizsgálta.