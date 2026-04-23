Teljes az útzár: felcsaptak a lángok az M43-as autópályán

Már korán reggel volt dolguk a tűzoltóknak, miután kigyulladt egy kamion pótkocsija az M43-as autópályán, a határ felé vezető oldalon, Makó közelében, a 40-es kilométerszelvénynél.

A makói és hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat. A raj az utómunkálatokat végzi. Az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.